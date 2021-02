Markkleeberg

Seit Wochen liegt der Landkreis Leipzig mit einem Inzidenzwert von im Schnitt 115 auf hohem Niveau. Damit seien die möglichen Lockerungen bei dauerhaften Werten unter der 100er Marke zwar in Sicht, aber noch nicht greifbar, informiert das Landratsamt. Ein Lichtblick: Am Mittwoch lag die 7-Tage-Inzidenz bei 98,4.

Mutationen machen sich breit

In Markkleeberg waren am Mittwoch 784 positive Fälle registriert, 63 Menschen befinden sich in Quarantäne. Markranstädt verzeichnet 452 Erkrankungen (89 in Quarantäne), Zwenkau 273 (26) und Großpösna 176 (8). Nach Einschätzung von Landrat Henry Graichen (CDU) erschwerten die auftretenden Mutationen den Weg zum Abwärtstrend. „Bei derzeit 23 Infektionen wurde die britische Virus-Variante nachgewiesen“, heißt es in der täglichen Pressemeldung zum Corona-Virus. „Wir betreuen die Betroffenen engmaschig in einem Gesundheitsmonitoring.“ Ermittlung und Nachverfolgung der Kontakte würden umfangreich betrieben, um Infektionsketten und Zusammenhänge zu erkennen. „Wir brauchen gerade jetzt eine gute Disziplin bei den Abstands- und Hygieneregeln, um Ansteckungen zu vermeiden, auch wenn es uns nach der langen Zeit vielleicht schwerfällt“, mahnt Graichen.

30 Prozent Neuinfizierte in Pflegeheimen

„Etwa 30 Prozent der Neuinfektionen werden uns aus den Pflegeheimen gemeldet“, sorgt sich der Landrat und regt die Einrichtungen an, Unterstützung durch die Bundeswehr anzunehmen. „Von den 47 Pflegeheimen im Landkreis arbeiten bereits in 21 Einrichtungen Soldatinnen und Soldaten in nichtpflegerischen Tätigkeiten und helfen bei den Testungen“, sagt der Landrat. Er ruft alle Träger der Pflegeeinrichtungen und der Behindertenhilfe dazu auf, das Angebot zu prüfen. Um Infektionen vorzubeugen seien die helfenden Hände auch bei der Desinfektion, den Hygieneregeln und den Testungen wichtig und sinnvoll, so sein Appell.

Von Gislinde Redepenning