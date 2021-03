Corona-Quarantäne für Gymnasiasten in Zwenkau

Zwenkau

Am privaten Regenbogen-Gymnasium Zwenkau ist der gerade erst begonnene Präsenzunterricht für viele Schüler schon wieder beendet. Die Stufen 6 und 9 müssten in der häuslichen Lernzeit bleiben, hieß es am Freitagnachmittag. Details würden im schulischen Intranet mitgeteilt.

Quarantäne für viele bis 30. März

Hintergrund ist offenbar ein Coronafall in der Schule, der eine Kettenreaktion auslöste. Wegen des Falles habe das Gesundheitsamt des Kreises für 14 Schülerinnen und Schüler sowie acht Lehrerinnen und Lehrer bis zum 30. März Quarantäne angeordnet. Dadurch würden jedoch die Lehrer auch in anderen Klassen fehlen, weswegen ein Vertretungsplan gelte, auch der Präsenzunterricht eingeschränkt werden müsse, hieß es. Die Schule war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

