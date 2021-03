Markkleeberg

Das neue Testzentrum im Kleinen Lindensaal des Markkleeberger Rathauses geht am Montag, 15. März, in Betrieb. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich montags, mittwochs, donnerstags und freitags jeweils zwischen 13 und 19 Uhr, dienstags am Markttag zwischen 10 und 19 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 13 Uhr einem kostenlosen Antigen-Schnelltest unterziehen – zunächst ohne Terminvergabe. Das Testzentrum befindet sich im Erdgeschoss und ist über den Eingang zum Ratskeller erreichbar.

Jenaer Arzt arbeitet mit Medizin-Studenten

Betrieben wird das Testzentrum vom Jenaer Arzt Cornelius Golembiewski und dem Markkleeberger Initiator Philipp Michaelis. „Wir starten mit vier Testern, allesamt Medizinstudenten aus Leipzig“, erklärte Golembiewski bei der Vorstellung am Freitag im Kleinen Lindensaal. Anfänglich seien circa 20 Tests pro Stunde möglich. Später, bei einem zu erwartenden großen Andrang, zwischen 50 und 70 Tests pro Stunde.

OBM kündigt Impfungen in der Orangerie an

„Ich bin erleichtert, dass wir jetzt in Markkleeberg eine unkomplizierte Testmöglichkeit für symptomfreie Bürgerinnen und Bürger anbieten können“, sagte Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD). Das Angebot sei ebenfalls für die in Markkleeberg ansässigen Firmen interessant. Nur so könne man die Infektionsketten frühzeitig erkennen und unterbrechen. Ein negativer Test sei ja inzwischen die Eintrittskarte für bestimmte Dienstleistungen.

Demnächst wolle man auch Corona-Impfungen für die Seniorinnen und Senioren über 80 Jahre anbieten, die nicht in einer Einrichtung leben – voraussichtlich in der Orangerie Gaschwitz. Sie sollen persönlich von der Stadt angeschrieben werden.

Ehrenamtlich testen gegen soziale Ungerechtigkeit

Golembiewski arbeitet die Medizin-Studentinnen und -Studenten ein. „Ich habe seit März 2020 mit der Corona-Prävention zu tun“, erzählt der Jenaer Arzt, der für die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen im letzten Jahr mit dem Durchführen von Tests angefangen hat. Vor Weihnachten, als viele Studierende das Fest gerne unbesorgt mit ihren Familien feiern wollten, wurde er im Freundeskreis mehrfach gebeten, Schnelltests zu besorgen – da war noch keine Rede davon, dass diese im freien Handel erhältlich sein würden. „Die soziale Ungerechtigkeit hat mich geärgert“, blickt er zurück. „Es kann doch nicht sein, dass nur diejenigen beruhigt zusammen sein können, die zufällig einen Arzt im Bekanntenkreis haben.“ Das war seine Motivation, gemeinsam mit Jenaer Medizin-Studenten ehrenamtlich Schnelltests anzubieten, die er über den Express-Versand bei den unterschiedlichsten Händlern besorgt hat. Über Kontakte zu Philipp Michaelis kam er in die Große Kreisstadt.

Von Gislinde Redepenning