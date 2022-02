Markkleeberg

Es liegt in der Natur der Sache, dass 19 verschiedene Vereine mit insgesamt rund 5600 Mitgliedern unterschiedliche Ziele und Ansprüche haben. Wenn sich ihre Vertreter wegen einer gemeinsamen Sorge an einem Tisch treffen, liegt der Schluss nahe, dass es sich wohl um ein größeres Problem handeln muss. Was bei der Krisensitzung der Arbeitsgemeinschaft Markkleeberger Sportvereine (AG) am Dienstagabend im Ratskeller wiederholt auf den Tisch kam, war allerdings nicht nur ein dickes Problem, sondern derer gleich drei.

Im Breitensport herrscht derzeit überall dicke Luft. Weil in Markkleeberg mit der AG eine breit aufgestellte Interessenvertretung agiert, ist die Stimmungslage in der Großen Kreisstadt allerdings gebündelt und damit besonders gut wahrnehmbar. „Die Probleme, die alle unsere Vereine bewegen, lassen sich auf drei Kernthemen fokussieren“, erläuterte Jürgen Kern, Vorsitzender der AG und Mitglied des TSV 1886, zu Beginn der Sitzung. „Zum einen handelt es sich um den Umgang mit dem Breitensport während der Pandemie und die daraus resultierenden Folgen“, zitierte er aus seiner Agenda und kritisierte die Ungleichbehandlung gegenüber dem Profisport. Gerade in Zeiten der Einschränkung von Bewegungsfreiheit und sozialen Kontakten sei Freizeitsport für die Menschen besonders wichtig. AG-Mitglied Rainer Leipnitz von der TSG Markkleeberg kritisierte die politische Sichtweise: „Der Breitensport wird in der Pandemie als Problem betrachtet, dabei ist er Teil der Lösung.“

Forderung nach Sportfördergesetz

Der zweite Problemkomplex beschäftigt sich mit der Situation des Ehrenamtes, das unter dem Druck ständig steigender Kosten leide. Aus- und Weiterbildung für Übungsleiter, Schiedsrichterlehrgänge, Fahrtkosten zu Wettkampfstätten und ähnliche Ausgaben schlügen immer stärker zu Buche, so Kern, während die krisengeschüttelte Wirtschaft ihre Sponsorenaktivitäten auf den Prüfstand stellen müsse. „Wenigstens Bildungsurlaub für die Qualifikation der Ehrenamtlichen, wie es ihn in anderen Bundesländern gibt“, lautet eine Forderung der AG. Der dritte Themenschwerpunkt beschäftigt sich mit der vorhandenen Kapazität von Sport- und Trainingsstätten. „In Markkleeberg fehlen uns rund 1600 Quadratmeter Hallenfläche, um den Bedarf decken zu können“, nannte Kern ein Beispiel und forderte ein Sportfördergesetz, „das es nur in Sachsen und Bayern nicht gibt“.

Jürgen Kern (links) und Rainer Leipnitz mit dem offenen Brief, den sie im November vorigen Jahres an Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) richteten. Mit der Antwort waren die Markkleeberger Sportvereine nicht zufrieden. Quelle: André Kempner

Bereits vor rund drei Monaten hatte die AG Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) in einem offenen Brief über die prekäre Lage informiert und um Unterstützung gebeten. „In seiner Antwort ist er lediglich auf das Thema Corona eingegangen, die anderen beiden Themen wurden komplett ausgeblendet“, rief Leipnitz den anwesenden Vereinsmitgliedern in Erinnerung. „Wir haben den Minister deshalb erneut angeschrieben und ihn aufgefordert, auch diese Punkte zu erörtern, erhielten darauf aber keine Antwort.“

Aus diesem Grund habe man Wöller jetzt zwei Terminvorschläge unterbreitet und ihn zu einer Podiumsdiskussion nach Markkleeberg eingeladen. Es brauche Unterstützung und Entscheidungen auf höchster Ebene. Detlef Mallast, Sportlehrer und ebenfalls Mitglied des TSV 1886, betonte, dass es nicht um Schuldzuweisungen für Versäumnisse gehe, sondern um Lösungen für die Zukunft. „Die Vereine brauchen eine verlässliche Basis für eine planbare Perspektive“, fasste Jürgen Kern zusammen. Die Zusage des Ministers vorausgesetzt, will man Mitte März mit ihm über Lösungen diskutieren.

Von Rainer Küster