Markkleeberg

Sie meistern verheerende Brände, Explosionen, Sturmschäden und andere Katastrophen. Der Umgang mit der Corona-Pandemie forderte den Ehrenamtlichen jedoch Außergewöhnliches ab. Das Virus hat nicht nur das alltägliche Leben, sondern auch die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Markkleeberg beeinflusst.

Einsatzbereitschaft immer gewährleistet

Viele Lehrgänge, Präsenzdienste und Ausbildungseinheiten mussten abgesagt oder verlegt werden. Dennoch waren die Kameradinnen und Kameraden rund um die Uhr einsatzbereit, sie sind im vergangenen Jahr 221 Mal ausgerückt. „Eine große Herausforderung“, findet Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD). „Die aktive Abteilung unserer Feuerwehr besteht aus 112 Köpfen. Menschen, die Verantwortung für eine Stadt mit 25 000 Einwohnern übernehmen.“ Gerade in diesen Zeiten zeige sich, wie hoch der Ausbildungsstand als Basis der guten Arbeit ist, betont Markkleebergs Ortswehrleiter Frank Zieger. In 50 Fällen hat es gebrannt, 141 Einsätze verzeichnet die Statistik im Bereich der Hilfeleistungen. Schütze dankt der Feuerwehr für zusätzliche Einsätze im heißen Sommer 2020, weil sie den Aufruf der Stadt zum Gießen vom Bäumen nach Kräften unterstützt hat.

Feste und Feiern sind ausgefallen

„Im kleinen Zeitfenster der Lockerungen im Sommer war es möglich, die laufende Ausbildung durchzuführen, eine Arbeit der Jugendfeuerwehr und das Zusammentreffen der Alters- und Ehrenabteilungen zu gestatten. Das für unser Zusammengehörigkeitsgefühl so wichtige ,sich begegnen’ musste jedoch im Oktober wieder eingeschränkt werden“, bedauert Stadtwehrleiter Andreas Knoll. Veranstaltungen wie das Stadtfest, die 7-Seen-Wanderung, für die man viele Stunden Vorarbeit geleistet habe, seien ausgefallen, erklärt Frank Schulze, Ortswehrleiter in Gaschwitz. So habe es keine Gelegenheit gegeben, sich zu präsentieren und neue Mitglieder zu gewinnen. Wachaus Ortswehrleiter Wolf-Dieter Brode hat mit seinem Team neben dem normalen Dienst den „Cross de Luxe“, die Kultveranstaltung für Hindernisläufer am Markkleeberger See, abgesichert und unter Corona-Bedingungen das Durchführen von vier Blutspendeterminen gewährleistet.

Stadt investiert in Brandschutz

Die Stadt arbeitet konsequent an der Umsetzung ihres Brandschutzbedarfsplans. Sie erweitert und saniert in den nächsten Jahren die Feuerwache Markkleeberg-West in der Rosa-Luxemburg-Straße für rund vier Millionen Euro. Im Haushaltjahr 2021 ist außerdem der Kauf von zwei Mannschaftstransportwagen für Markkleeberg-West und Gaschwitz für jeweils 65 000 Euro vorgesehen. In der Finanzplanung für 2023 steht der Kauf eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuges für Markkleeberg-West. Das derzeit im Dienst befindliche wird nach Gaschwitz umgesetzt. In Wachau wird zudem ein Netzersatzaggregat für 51 000 Euro stationiert.

Von Gislinde Redepenning