Cospudener See: Neue Pächter für die „Wasserwirtschaft“

Markkleeberg

Rocco Fischer und Kay Teubel haben gut lachen. Am Dienstag unterschrieben sie gleich zweimal – den Kaufvertrag für die Gaststätte „ Wasserwirtschaft“ im Hafen Zöbigker und den Mietvertrag mit Pier 1-Geschäftsführer Christian Conrad, dem Betreiber am Cospudener See.

Italo-Restaurant hat sich etabliert

Das benachbarte Restaurant „Sole Mio“, das wie die „ Wasserwirtschaft“ beste Lage, einen Freisitz und den Blick aufs Wasser bietet, läuft schon unter der Regie des Duos Fischer/Teubel. Das italienische Lokal inklusive „360° Catering“ hat sich in den zurückliegenden sieben Jahren etabliert. „Wir haben es geschafft, den Umsatz in dieser Zeit zu verdoppeln“, berichtete Fischer. Für die „ Wasserwirtschaft“ hat er sich schon länger interessiert. „Seit zwei Jahren stehen wir in Verhandlungen, wir sind immer am Ball geblieben“, sagte Teubel. Als Matthias Reinhardt, der in Leipzig die „Alte Nikolaischule“ betreibt, dann aus Personalnot zumachen musste, standen Fischer/Teubel parat. „Wir haben hart verhandelt, uns aber letztendlich geeinigt“, erzählte Fischer freudestrahlend.

Bowls und Burger kommen auf die Speisekarte

Mit beiden Gaststätten wollen Fischer/Teubel Synergieeffekte erzielen. Während das „Sole Mio“, täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, mit Küche aus Bella Italia lockt, wird in der „ Wasserwirtschaft“ crossover gekocht. Bowls und Burger, aber auch hausgemachte Limonade sollen auf der Speisekarte stehen – natürlich in optimaler Qualität. „Die Gäste sollen kulinarisch verwöhnt werden“, betonen die beiden. Drei Monate lang bleibt die „ Wasserwirtschaft“ noch dicht. In dieser Zeit sei sie lediglich für Events geöffnet und werde umgebaut, erläuterte das Duo. Investsumme: 300 000 Euro.

Pächter von der Lage begeistert

„Wenn wir’s ordentlich machen, ist die Rente gesichert“, scherzte Fischer. Allein die Lage am See sei ein Pfund. Der Mann strebt jetzt den Rückzug auf Raten aus dem Leipziger Nachtleben an. Er hält Anteile am „Micellos“ sowie an der Karaoke-Bar „Kakadu“ und am „Elsterartig“. Aus dem Partyclub „L1“ hat er sich zurückgezogen. Mit nunmehr 45 Jahren möchte er es etwas ruhiger angehen lassen und sich um seine Familie mit den drei und sieben Jahre alten Kindern kümmern.

Der Abschied als Club-Inhaber ist in Sicht

Der Nachtszene bleibt Fischer dennoch erhalten. Als DJ Rocco Fisher. „Wenn man dafür verantwortlich ist, das der Laden läuft, ist das etwas ganz anderes, als aufzulegen und für Stimmung zu sorgen“, sagte er. Während er seinem Hobby treu bleiben will, ist der Abschied als Club-Inhaber schon in Sicht. „Mit 50, also in fünf Jahren, will ich ganz raus sein. Aus dem ,Kakadu‘ und aus dem ,Elsterartig‘“, hat sich Fischervorgenommen.

Partner sehen sich noch lange in Markkleeberg

In Markkleeberg hingegen sieht er sich und seinen Geschäftspartner Teubel noch die nächsten 20 Jahre. Wie das „Sole Mio“ soll auch die „ Wasserwirtschaft“ perspektivisch ganzjährig geöffnet sein. Über die Personalsorgen seines Vorgängers Reinhardt hofft er, mit seinem Konzept hinweg zu sein. „Wir schmeißen im Winter keinen raus, zahlen pünktlich, auch die Überstunden“, stellte er klar. So habe sich im „Sole Mio“ ein zuverlässiges Team etabliert. Bewerbungen würden dennoch gern entgegengenommen“, fügte Teubel hinzu.

Von Gislinde Redepenning