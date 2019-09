Cross de Luxe: Nachmelder haben Chance auf Startplatz beim Schlammspektakel

Markkleeberg

Sie leiden und haben mächtig Spaß dabei – rund 5000 mehr oder weniger Verrückte, die sich für den zehnten Cross de Luxe am Markkleeberger See angemeldet haben, können einfach nicht irren. Die Hindernisse sind inzwischen aufgebaut und einem Praxistest unterzogen worden. Den wagte Daniel Triebsch in einem plustrigen T-Rex-Kostüm. Durch den neuen „Rohrmops“ traute er sich jedoch nicht, da wäre er wohl steckengeblieben. Und lange Strecken zu rennen, erwies sich als mega-anstrengend, weil die Dino-Haut nur ganz kleine Schritte zulässt. Immerhin hat er couragiert das „Brett vorm Kopp“ erklommen und ist den „Höllenrausch“ hinunter gerutscht.

Kurzentschlossene können Startnummer ergattern

Die Läufe über neun und 18 Kilometer sind seit Monaten ausgebucht. Aber es gibt noch eine Chance für Kurzentschlossene. „Es geben immer einige Starter ihre Nummer zurück“, verrät Susann Zehl von den veranstaltenden Sportfreunden Neuseenland. „Die vergeben wir an die Wartenden. Bei uns ist noch keiner sauber nach Hause gegangen.“

Um der großen Nachfrage gerecht zu werden und Staus an den Hindernissen zu vermeiden, wird in sogenannten Slots mit maximal 500 Teilnehmern gestartet. Mit Glück können Startnummern sowohl für den langen Kanten „Hard18“ am Samstag und alle vier Slots über neun Kilometer am Sonntag mit Startzeiten zwischen 10 und 14 Uhr ergattert werden. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.crossdeluxe.de.

Von Gislinde Redepenning