Markkleeberg

Fans von Sachsens größtem Hindernislauf, der vom 24. bis zum 26. September Schweiß und Schlamm garantiert, müssen sich sputen. Erfahrungsgemäß sind die Startplätze beim CrossDeLuxe frühzeitig ausgebucht. Vor der Kulisse des Markkleeberger Sees warten die Sportfreunde Neuseenland mit einer Neuerung auf: Am 18. und 19 September gibt es ein zusätzliches Wochenende mit Rennen nur für Familien.

Unvergessliches Outdoor-Erlebnis

„Wir versprechen, dass wir gerade nach diesen Zeiten der Entbehrung richtig Gas geben werden, um das Outdoor-Erlebnis besonders unvergesslich zu gestalten“, verspricht Henrik Wahlstadt, Vereinsvorsitzender der Sportfreunde. Die Uferregionen des Markkleeberger Sees verwandeln sich wieder in den größten Schlamm-Spielplatz weit und breit und bieten rund 5000 Anhängern des schmutzigen Vergnügens eine einzigartige Kulisse mit mehr als 30 verrückten und herausfordernden Hindernissen.

Anzeige

„Wir glauben fest an unser Event und möchten allen Mut machen. Viele Sport- und Schlammfans teilen unseren Optimismus“, so Wahlstadt. Das könne man an den Anmeldezahlen deutlich ablesen. So sind bereits einige der Startgruppen über neun Kilometer und 18 Kilometer voll.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Familien müssen sich der Anmeldung sputen

Auch für das „FamilyCrossDeLuxe-Wochenende“ vom 18. bis zum 19. September laufen die Anmeldungen richtig gut. Wer mit Kind und Kegel noch einen Startplatz ergattern möchte, sollte sich ranhalten, denn es sind nur noch Restplätze frei. „Lange werden wir das Anmeldeportal nicht mehr offen haben, denn die Starterzahl ist begrenzt“, sagt Wahlstadt. Schon die Kleinsten dürfen sich richtig dreckig machen, beim Bambini-Lauf warten Hindernisse wie der Mount Everstroh oder ein Reifensandwich auf die Sechsjährigen.

Ausführliche Informationen zu allen CrossDeLuxe-Veranstaltungen inklusive Streckenkarten, Hindernissen und Impressionen vom Vorjahr finden sich unter www.crossdeluxe.de.

Von Gislinde Redepenning