Großpösna

Der Bergbau-Technik-Park (BTP) hat für seine beeindruckende Tagebau-Ausstellung nahe der Deponie Cröbern ein neues Exponat in Empfang genommen. Am Dienstag brachte ein Lkw einen Elektro-Generator aus Pirna in den Park. Vereinsmitglieder halfen beim Abladen des technischen Zeitzeugen. „Zu DDR-Zeiten setzte im Winter die NVA so einen Turbolekt als Diesel-Notstromaggregat bei ihren Hilfseinsätzen im Tagebau Espenhain ein. Deshalb passt das Exponat gut in unsere Ausstellung. Es ist ein schönes Schaustück“, sagt Gerald Riedel. Der 72-Jährige ist Vorsitzender des BTP-Vereins, der sich um die Exponate und um vieles mehr kümmert. Der Neuzugang müsse nun erst einmal wieder hergerichtet und neu lackiert werden. Eine 500-Euro-Spende der Leipziger Firma Momox half den Transport zu finanzieren.

Gerät kommt aus Pirna

Bis vor nicht allzu langer Zeit hatte der Turbolekt noch bei den Stadtwerken in Pirna seinen Dienst verrichtet, ehe man sich dort ein moderneres Gerät anschaffte. Über ein Netzwerk von an Technik interessierten ehemaligen Tagebau- oder Kraftwerksmitarbeitern wurde das ausrangierte Aggregat in den BTP vermittelt. Doch bis das sechs Tonnen wiegende Gerät wieder in seiner ganzen Pracht bestaunt werden kann, werden noch einige Monate vergehen. „Wir arbeiten auch an anderen Projekten. Zum Beispiel bauen wir gerade eine über 15 Meter lange Transmissions-Anlage auf, die Fundamente sind schon fertig“, berichtet Riedel.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zeitzeuge der Industriekultur

Dieses Exponat sei zwar kein Tagebaugerät, aber ein Zeitzeuge der Industriekultur und deshalb ebenso ein wichtiger Teil der Technik-Ausstellung. Mit dieser Anlage wurden ab circa 1910 mittels eines einzigen großen Elektromotors über Riemenantriebe und verschiedene Wellen bis zu 15 Maschinen betrieben. „Das wird alles aufgearbeitet und dann funktionsfähig präsentiert“, so Riedel. Dieses „alte, rustikale Stück aus der Anfangszeit der Industrialisierung“ werde ein Glanzstück der Ausstellung.

Von Olaf Barth