Das Markkleeberger Nadelöhr wird aufgeweitet

Markkleeberg

Verkehrsplaner bezeichnen ihn als Knotenpunkt, Kraftfahrer nennen ihn Nadelöhr. Beides beschreibt das gleiche Resultat von Ursache und Wirkung: Der Kreuzungsbereich der Seenallee mit der Bundesstraße 2 ist eine Herausforderung. Inzwischen allerdings nicht mehr nur für Verkehrsteilnehmer, sondern jetzt auch für die Planer. Die haben sich im Sommer vier Lösungsvarianten zur Brust genommen, daraus einen Favoriten gekürt und jetzt die Vorplanungen abgeschlossen.

Mehr Platz schaffen für neue Fahrspuren

„Ziel des Projektes ist es, die bestehenden Defizite im Hinblick auf die Zustände der Bauwerke über die B 2 und über die Pleiße durch Ersatzneubauten zu verbessern und dabei die Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit deutlich zu erhöhen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) und der Stadt Markkleeberg.

In der Tat zeigt ein Blick auf den Entwurf, dass in der eigentlichen Verkehrsführung keine spektakulären Neuerungen vorgesehen sind. Die Gesamtlösung soll „ähnlich des bisherigen Kreuzungskonzeptes mit Parallelrampen und zwei Teilkreuzungen“ ausgearbeitet werden.

Bevorzugte Variante ist auch kostengünstiger

Die Vorzugsvariante entspreche dem anzuwendenden Regelwerk, informiert das LASuV. Sie korrespondiere in der Grundform mit den Anschlussstellen im weiteren Verlauf der B 2 in Richtung Leipzig und sei im Vergleich zur verkehrlich etwa gleichwertigen Variante umweltverträglicher und kostengünstiger.

Wesentlichster Teil des Vorhabens: Durch zwei zusätzliche Brücken über die B 2 und die Pleiße, jeweils südlich der bestehenden Bauwerke, sollen die Verkehrsflächen erheblich breiter gestaltet werden, um zusätzliche Fahrspuren anbieten zu können. Dann müssten sich beispielsweise stadtauswärts fahrende Rechtsabbieger auf die B 2 nicht mehr in der Fahrspur der geradeaus fahrenden Kraftfahrzeuge einordnen, was gegenwärtig vor allem bei Rot an den Ampeln für einen erheblich längeren Rückstau sorgt.

Noch keine Details bekannt

Getrübt werden könnte die Vorfreude der Kraftfahrer allerdings durch die Zeitschiene. Aktuell sei lediglich die Vorplanung abgeschlossen, teilt das LASuV mit. „Im nächsten Schritt werden die Planungsaufträge vergeben, die für die Aufstellung eines Vorentwurfes abgearbeitet werden müssen.“ Erst dann könne man Aussagen beispielsweise zu technischen Details oder den Kosten treffen.

Anschließend erfolgt die Aufstellung des Genehmigungsentwurfs, der die Grundlage des Planfeststellungsverfahrens bildet, in dem die Betroffenheiten aller öffentlich-rechtlichen und privaten Belange geprüft und abgewogen werden.

Deshalb bremst das LASuV verfrühte Erwartungen: „Ein möglicher Termin für einen Baubeginn kann in der aktuellen Planungsphase nicht belastbar benannt werden.“

Rathaus sieht bereits den nächsten Kreuzungsausbau

Indes denkt man im Rathaus trotzdem schon einen Schritt weiter. Die Stadt begrüße die Ausbaupläne des Landesamtes, sagt Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Er sehe darin eine erhebliche Verbesserung der Verkehrssituation.

Dem roten Faden folgend, der gerade entknotet wird, gelangt er aber bereits zum nächsten Nadelöhr: „Zudem korrespondiert das Vorhaben bei einer zukünftigen Erhöhung der Verkehrsbelegung auch mit einem eventuell notwendigen Ausbau der Kreuzung von Seenallee und Hauptstraße.“

Von Rainer Küster