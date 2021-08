Das namenlose Volksfest: Kirmes ohne Anlass in Markkleeberg

Markkleeberg

Eine der grundlegenden Gemeinsamkeiten von Volksfesten sind deren Anlässe. Und weil die in aller Regel schon lange vorher bekannt sind, findet man solche Ereignisse meist auch im kommunalen Veranstaltungskalender. Eigentlich. Auf den Rummel, der zur Zeit am Markkleeberger Festanger stattfindet, trifft allerdings nichts davon zu. Nicht einmal auf eine traditionsreiche Bezeichnung kann sich die „Einfach-mal-so-Kirmes“ berufen. Dass die Besucher trotzdem zu Hunderten auf das Festgelände strömen, sieht Veranstalter Erik Kramer als Bestätigung, dass er mal wieder den richtigen Riecher hatte.

Aus der Not geboren sei diese Kirmes irgendwie schon, räumt der Markkleeberger Schausteller ein. „Aber weniger aus finanzieller Not.“ Mit den Corona-Hilfen seien er und viele seiner Kollegen halbwegs über die Runden gekommen, meint der 46-Jährige. Als Schausteller mit Leib und Seele habe man aber die Berufung, anderen Menschen Spaß zu bringen. „Diese Möglichkeiten gab es infolge der Corona-Beschränkungen nicht. Zu Hause sitzen, ohne Kontakt zum Publikum – das war die traurigste Zeit meines Lebens“, sagt der Mann, der bereits die sechste Schausteller-Generation der Familie verkörpert und den man in Markkleeberg nur unter seinem Spitznamen „Erbse“ kennt. Nicht einmal seine Oma habe so etwas erlebt, sagt er.

„Die traurigste Zeit meines Lebens“ hat Erik Kramer hinter sich gelassen. Die Idee eines Volksfestes von Markkleebergern für Markkleeberger kommt gut an. Quelle: Andre Kempner

Allerdings änderte sich für „Erbse“ Kramer und seine Kollegen auch mit Inkrafttreten der Lockerungen nur wenig. „Da die Planungen der Veranstalter lange auf Eis lagen, war nicht genügend Vorlauf vorhanden, um jetzt schnell wieder einzusteigen“, hat er festgestellt. Außerdem seien die Genehmigungsbehörden mitunter noch sehr zurückhaltend. Für den Vater von vier Kindern, deren Namen alle mit L beginnen, war das trotzdem kein Grund, noch länger abzuwarten. „Es war wie ein innerer Drang, der mir gesagt hat: Wir müssen jetzt raus zu den Leuten“, erinnert er sich.

Also habe er ein Hygienekonzept erstellt und sei damit im Markkleeberger Rathaus vorstellig geworden. „Wo, wenn nicht hier“, habe er sich gesagt. „Eine Kirmes von Markkleebergern für Markkleeberger, einen besseren Anlass gibt es doch gar nicht.“ Im Büro von Wirtschaftsförderin Kerstin Kaiser sei er auf offene Ohren gestoßen. „Sie hat das sofort in die Hand genommen“, sagt Kramer, der sein letztes Event im Februar 2020 bei der Dresdener Tattoo-Messe hatte. Weil Schausteller eine große Familie sind und man sich untereinander gut kennt, musste „Erbse“ nicht lange auf die Werbetrommel schlagen. „Innerhalb weniger Tage hatte ich die Zusagen von zwölf Schaustellerbetrieben, die heute alle da sind“, strahlt er.

Neben regionalen Anbietern, beispielsweise aus Pegau, sind auch Fahrgeschäfte und Händler aus Dresden, Magdeburg und sogar aus dem bayrischen Mainburg seinem Ruf nach Markkleeberg gefolgt und sorgen seit vergangenem Freitag von 14 bis 22 Uhr für Stimmung auf dem Festanger. Nach dem verregneten Wochenstart lockt der heutige Mittwoch mit Kirmes-Spaß zu ermäßigten Preisen, bevor es dann in die zweite Halbzeit der Festwoche geht, die am Sonntag endet. „Vielleicht ist das ja der Beginn einer neuen, einzigartigen Tradition“, blickt der Markkleeberger nach vorn. Von einer alljährlichen „Einfach-mal-so-Kirmes“ habe er in ganz Deutschland jedenfalls noch nie gehört.

