Das treibt Menschen an den Cospudener See

Markkleeberg See-Geschichten - Das treibt Menschen an den Cospudener See Es war – unterbrochen durch eine Gewitterfront – ein sommerliches Wochenende in und um Leipzig. Unser Fotograf Christian Modla hat Menschen am Cospudener See getroffen – und sechs kleine See-Geschichten mitgebracht.

Steffi (52) und Mike (51) Lutze aus Grimma packen öfters ihre Räder aufs Auto und starten dann ihre Radtouren um die Seen des Leipziger Südraums. Sie schätzen, dass die Rundwege hier so gut erschlossen sind und man bequem mit dem Fahrrad fahren kann. Gerade eben hatten sie Einkehr an der Gastronomie am Pier 1. „Jetzt geht es noch ein bisschen auf die andere Seite, zur Jugend“, so der Grimmaer, „vielleicht auch noch mal kurz ins Wasser.“