Das war’s – Konsum in Zwenkau dicht

Zwenkau

Die Türen öffnen sich automatisch für die geschätzte Stammkundschaft, die es am Sonnabend in den Konsum in der Leipziger Straße 6 zieht. Sie kommt, um sich zu verabschieden, denn die Filiale der Leipziger Genossenschaft macht dicht. Eine schlechte Nachricht für die Zwenkauer, denn fortan gibt es in der Mitte der Stadt kein Lebensmittelgeschäft mehr. Nach dem Discounter Penny und dem Arno-Müller-Markt ist nun auch der allerletzte Nahversorgungsladen verschwunden.

„Viele kamen auf ein Schwätzchen rein“

­Ein Großteil der Regale ist an diesem 13. März 2021 bereits leer. Die letzten Waren aber sind picobello sortiert. „Ich habe seinerzeit extra hier angefangen und wollte hier eigentlich auch bis zur Rente bleiben“, sagt Kornelia Grune aus Großdalzig und rückt ein paar Zeitschriften gerade. Sie kommt wie ihre Kolleginnen aus Zwenkau und dessen Ortsteilen. „Es war sehr familiär bei uns, wir haben uns immer wohlgefühlt.“ Die Schließung des Konsums sei ebenso schade für die älteren Leute aus der Umgebung. Sie und die Bewohnerinnen und Bewohner des Betreuten Wohnens in unmittelbarer Nähe haben jetzt keine Möglichkeit mehr, alleine einkaufen zu gehen. „Wir kennen alle Kundinnen und Kunden mit Namen. Viele kamen auf ein Schwätzchen rein, das gehörte dazu“, erzählt Verkäuferin Ines Scheinert.

Neue Arbeitsplätze in Leipzig und Markkleeberg

Fünf Mitarbeiterinnen haben sich seit dem Jahreswechsel zwei Schichten geteilt, vorher waren es sieben. Scheinbar fröhlich stellen sie sich zum Abschiedsfoto. Doch tief in ihnen sehe es anders aus, sagt Ines Scheinert. Zum Abschied gibt’s Blumen und Schokolade – und Arbeitsplatzangebote in Markkleeberg und Leipzig.

Sabine Hauser kämpfte im Vorjahr mit einer Petition um den Erhalt des Konsums in Zwenkau Quelle: André Kempner

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die Umsätze waren einfach zu schlecht“, betont Anja Malek, Sprecherin der Leipziger Konsum-Genossenschaft. Da half auch eine Petition nicht, die Sabine Hauser in Zwenkau im vergangenen Sommer ins Leben rief, als die Schließungspläne durchsickerten. „Wir wollen, dass der Konsum bleibt, weil er vor allem für ältere Zwenkauer, aber auch für Familien aus der Nachbarschaft von großer Bedeutung ist“, erklärte sie damals und sammelte knapp 800 Unterschriften für den Erhalt.

Galgenfrist wegen Corona

Von negativer Umsatzentwicklung war derweil in der Konsum-Zentrale die Rede. Die Margen seien im Lebensmittelhandel in Deutschland ohnehin schmal. Man müsse bei jeder der insgesamt 61 Filialen genau hinsehen, um nicht in die roten Zahlen zu geraten. Der Zwenkauer Standort sei defizitär – nur eine Filiale sei noch umsatzschwächer.

Eigentlich sollte schon zum Jahresende 2020 Schluss sein, doch wegen Corona gab es eine kurze Galgenfrist. Gerade in der turbulenten und besonderen Zeit vor Weihnachten wolle man die Kundinnen und Kunden in Zwenkau nicht noch zusätzlich verunsichern, hatte Sprecherin Malek diese Entscheidung begründet. Nun aber ist der Konsum in der kleinen Stadt am großen See endgültig Geschichte.

Von Gislinde Redepenning