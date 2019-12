Daten und Fakten rund um Markkleeberg

Markkleeberg

Die Markkleeberger haben in diesen Tagen Post bekommen. Mit dem Amtsblatt, das an alle privaten Haushalte verteilt wird, landete auch der neue „ Wegweiser für alle Lebenslagen“ in den Briefkästen.

Markkleeberg wächst und wird attraktiver

„ Markkleeberg wächst und wird immer attraktiver. Deshalb geben wir den Bürgerinnen und Bürgern in regelmäßigen Abständen einen aktualisierten Wegweiser in die Hand“ erklärt Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Das umfangreiche, übersichtlich gegliederte, kompakt und reichlich bebilderte Heft enthält eine Vielzahl an Tipps und Kontaktdaten für beinahe alle Lebenssituationen. Nicht nur die Stadtverwaltung Markkleeberg, auch der Landkreis Leipzig und weitere Institutionen stellen sich vor. Von Informationen zur medizinischen Versorgung über Einkaufsmöglichkeiten bis hin zu Beratungs- und Hilfsangeboten ist alles zu finden.

Ämter und Ansprechpartner

Unter dem Motto Bürgerservice und Kommunalpolitik stehen Telefonnummern von allen Ämtern und Ansprechpartnern von Amtsgericht Borna übers Fundbüro bis hin zur Wirtschaftsförderung und der Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg. Die Vertreter in den Gremien vom Stadtrat über die Ortschaftsräte bis hin zum Seniorenbeirat werden namentlich aufgeführt.

Vor gut zwei Jahren habe Markkleeberg die 25 000-Einwohner-Marke geknackt und der Zuzug reiße nicht ab, so der OBM. Weitere Bau- und Gewerbegebiete würden erschlossen und innerstädtische Areale wie die „Neue Mitte“ umgestaltet. Die Markkleeberger Kinder würden ausschließlich in neuen und modernisierten Kindertagesstätten unterschiedlicher Träger betreut. Die beiden weiterführenden der insgesamt sechs Schulen böten vielfältige Möglichkeiten. Eltern finden alle Kontaktdaten von Horten, Kitas und Tagespflegepersonen.

Sport, Freizeit und Tourismus

Auch für die Bereiche Sport, Freizeit und Tourismus ist Wissenswertes in Hülle und Fülle zusammengetragen worden, darunter Angebote für Familien vom Fotomuseum bis zum Sportbad. Der Überblick über die Sport- und Gartenvereine, aber auch über Bildungsangebote und Gruppen, die sich ehrenamtlich engagieren, beweist die Bandbreite an Unternehmungsmöglichkeiten für jeden Anspruch.

Markkleeberg wirbt mit dem Slogan „See.Stadt.Grün.“ und mit der Lage inmitten des Neuseenlandes zwischen Auenwald und Neue Harth. Die Große Kreisstadt zwischen Cospudener und Markkleeberger See darf sich mit einer exklusiven Erholungslage vor den Toren Leipzigs rühmen. Der Freizeit-Kompass führt zu allen Aktivitäten auf und am Wasser – ob abenteuerliche Vergnügen im wilden Wasser des Kanu- oder aufregende in den Höhen des Kletterparks. Auch dem Agra- und dem Kees’schen Park sind größere Beiträge gewidmet.

Von Gislinde Redepenning