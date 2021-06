Der Bergbau-Technik-Park ist zurück

Großpösna

Auch im Bergbau-Technik-Park (BTP) kommt nach der langen Corona-Pause der Besucher-Verkehr wieder in Schwung. „Mit der Öffnung der beiden Seen, sind wir auch wieder über den Gewässerverbund zu erreichen. Wanderer, Fahrradfahrer sind herzlich willkommen, eine Pause an unserem Imbiss einzulegen. Gekühlte Getränke und Eis warten schon“, teilt der Betreiber des Parks, der Großpösnaer Kuhstall-Verein, mit.

Um auch personell auf die Urlaubszeit vorbereitet zu sein, sucht er BTP Verstärkung für sein Team – entweder als Minijobber oder auch als Anstellung im Bereich Besucherbetreuung/Kassenbereich. Interessenten können sich unter Telefon 034297 140127 oder über die homepage www.bergbau-technik-park.de melden.

Neue Ausstellungshalle soll im Herbst öffnen

Kurz vor der Fertigstellung steht die neue 600 Quadratmeter große Ausstellungshalle, die ehrenamtlich von Vereinsmitgliedern in Hunderten von Stunden errichtet worden war. „Wenn alles so kommt, wie wir es uns erhoffen, wird sie im Herbst eröffnet werden können“, sagt Peter Krümmel vom Kuhstall-Verein. Auch seien neue Tafeln in Arbeit, die in in circa vier bis fünf Wochen Informationen zu den neuen Exponaten wie Birk-Pflug, Laugewagen oder Stalinraupe vermitteln.

Für Tour ist eine Anmeldung erforderlich

Wieder im Angebot sind die Sonderführungen „Von der Grube zum Berg“ auf den „Mount Cröbern“. Die nächste Besteigung der Deponie findet am Sonntag, 27. Juni, statt. Anmeldungen werden ab sofort via E-Mail info@bergbau-technik-park.de oder Telefon 034297 140127 entgegengenommen. Während der geführten Kurzwanderung wird über die Entstehung des Leipziger Neuseenlandes und die industriekulturelle Entwicklung des Südraums informiert. In der neu entwickelten Sonderführung soll die benachbarte Zentraldeponie enger eingebunden werden. Die gut zweistündige Tour endet auf einem Aussichtspunkt, der einen einmaligen Fernblick über das Neuseenland bietet.

Am 31. Oktober bietet sich die letzte Chance

Weitere Tour-Termine bei einer Teilnehmerzahl von mindestens zehn bis maximal 20 Personen gibt es am 25. Juli, 29. August, 26. September und 31. Oktober. Auch Gruppen können sich anmelden. Auf dem teilweise unbefestigten Weg sollte festes Schuhwerk getragen werden. Gestartet wird jeweils um 10 Uhr im Bergbau-Technik-Park, Am Westufer 2. Die Teilnahme kostet pro Person zwölf Euro.

Von Olaf Barth