Zwenkau

Jetski statt Segeljollen: Der Zwenkauer See glitzert in der Sonne – schönstes Segelwetter herrschte am Wochenende auf dem größten Gewässer des Leipziger Neuseenlandes. Aber keine Segelboote, sondern schnelle Jetski-Flitzer lockten diesmal die Besucher zum Zuschauen ans Ufer.

Am Hafen Zwenkau starteten die Läufe. Quelle: Armin Kühne

Anzeige

Mal sausten die Fahrzeuge flott geradeaus, mal in schnell gefahrenen Kurven. Doch Fahrspaß her oder hin: Nichts weniger als die Deutschen Jetski-Meisterschaften wurden im Zwenkauer Hafen ausgetragen. „Wir freuen uns, dass wir Zwenkau ein weiteres Mal als Veranstaltungsplatz gewinnen konnten. Schon 2019 war Zwenkau Austragungsort“, sagte Burkhard Heiser vom Deutschen Jetsport-Verein aus Bürstadt. Überwiegend positiv hätten die Fahrer nach der Premiere reagiert.

Weitere LVZ+ Artikel

55 Bootsführer aus fünf Ländern nahmen an den Läufen teil. Quelle: Armin Kühne

55 Teilnehmer ermitteln den Besten

Durch die gute Kooperation mit der Sächsischen Seebad Zwenkau GmbH (SSZ) sei die zweite Auflage gelungen. „55 Teilnehmer sind dieses Mal dabei. Sie kommen aus Deutschland, Belgien, Holland, Dänemark und Frankreich. Die Rennen werden in elf Klassen gefahren. Jeder Fahrer startet viermal“, erläuterte Burkhard Heiser. Wer am Ende die Nase vorn hatte? Den Zuschauern am Zwenkauer See war das meistens egal. Es mache einfach Freude, den Flitzern zuzuschauen, schwärmte ein älterer Bornaer. Für ein paar Zwenkauer Jungs wären die motorisierten Wasserfahrzeuge dagegen schon eine Option.

Bootsführerschein nötig

Wer Jetski-Pilot werden möchte, muss allerdings mindestens über einen Sportbootführerschein Binnen verfügen. Denn die Jetboote verfügen über einen sogenannten Jet-Antrieb. Der Vorteil ist die Vermeidung von Verletzungen, da keine freiliegende Schiffsschraube vorhanden ist. Aus diesem Grund werden Jetboote auch oft als Rettungsfahrzeuge eingesetzt, erfuhren die Nachwuchs-Kapitäne.

Von Ingrid Hildebrandt