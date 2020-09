Deutsches Fotomuseum in Markkleeberg öffnet wieder

Markkleeberg

Das Deutsche Fotomuseum im Markkleeberger Agra-Park öffnet am 26. September wieder seine Pforten. Während der Corona-Pause wurden in der Dauerausstellung viele Veränderungen vorgenommen und neue Exponate ausgestellt. Besucher können also auf Entdeckungsreise gehen.

Verlängert: Schau mit Bildnissen vom Kinde

Die Sonderausstellung „180 Jahre Fotografie – Das Bildnis vom Kinde“, die vor der Schließung gerade einmal drei Wochen zu sehen war, kann noch bis zum 1. November besichtigt werden. Die umfängliche Schau zeigt 280 Fotografien von zahlreichen Fotografen; darunter Wilhelm von Gloeden, Giorgio Sommer, Hugo Erfurth und Heinrich Kühn.

Anzeige

„Die Hundedressur“ heißt dieses Foto von F. A. Dahlström. Quelle: André Kempner

Weitere LVZ+ Artikel

Historische Fotografien von 1850 bis 1935 aus der Sammlung des Deutschen Fotomuseums zeigen den Wandel der Bildauffassungen anhand des Kinder-Bildnisses und machen die damit einhergehenden gesellschaftlichen und ästhetischen Veränderungen sichtbar, die sich im Verlauf von nur drei Generationen zwischen Biedermeier und Moderne vollzogen haben.

In 180 Jahren von der Rarität zum Handyfoto

Ein Bildnis vom eigenen Kind zu besitzen oder sich später selbst als Kind betrachten zu können, galt lange Zeit als eine Rarität. Solch ein Bild war bis weit in das 20. Jahrhundert hinein ein gehüteter Schatz. Die Erfindung der Fotografie ermöglichte allen Menschen zu besitzen, was zuvor die bildende Kunst nur einigen wenigen einräumte.

„Im Zeitalter der Handyfotos sind Kinderbilder für jedermann eine absolute Selbstverständlichkeit. Es ist kaum zu glauben, dass diese Entwicklung erst vor 180 Jahren und damit erst vor sechs Generationen begann“, sagt dazu Museumsdirektor Andreas J. Mueller.

Das Deutsche Fotomuseum im Agra-Park ist täglich außer montags von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Gislinde Redepenning