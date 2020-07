Die „Seele“ der Grundschule Markkleeberg-Mitte nimmt Abschied

Markkleeberg

Mit einem kleinen Fest, einer Hymne und super „Noten“ von Schülern, Kollegen und Eltern wurde Schulleiterin Gabriele Schröter am letzten Tag vor den Sommerferien in den Ruhestand verabschiedet. Es war der beliebten Pädagogin anzusehen: Nach 14 Jahren an der Bildungsstätte und Jahrzehnten im Schuldienst fiel der Abschied nicht leicht. „Ich habe mich hier sehr, sehr wohl gefühlt“, so die 65-Jährige. Ihr Dank galt dann auch zuallererst dem „tollen Kollegium“. Auch Förderverein und Schulelternrat haben die Zusammenarbeit mit der scheidenden Schulleiterin sehr geschätzt. Die „Zeugnisbeurteilung“ aller könnte nicht emotionaler sein: „Schweren Herzens müssen wir uns von unserer lieben Schulleiterin Frau Schröter trennen und sie in den wohl verdienten Ruhestand verabschieden. Ihre Arbeit und Mühen sind nur schwer zu ermessen und nachzuempfinden. Nach 14 Jahren bleibt uns nur noch zu sagen: Danke! Danke! Danke!“ Und Thomas Glatte hob hervor: „Frau Schröter hatte für jedes Kind ein offenes Ohr.“ Als Vater und Mitglied im Förderverein der Grundschule Markkleeberg-Mitte bedankte er sich im Namen der Gruppe für die „aufopferungsvolle Arbeit. Frau Schröter erhält für ihre Verdienste die Ehrenmitgliedschaft des Fördervereins“, so Glatte. „Absolut fair und wertschätzend ist sie dem Kollegium gegenüber gewesen. Gabriele Schröter war die Seele der Schule“, so die Leiterin der Musikfachgruppe Sabine Rosenke.

Lobende Worte vom Kultusminister

Viele verschiedene Berufe vereinen sich im Beruf des Schulleiters. „Er ist Taktgeber, Moderator und Animateur“, nannte Christiane Zichel nur einige. Gleichzeitig überbrachte die Mitarbeiterin vom Leipziger Landesamt für Schule und Bildung ein Grußwort des Sächsischen Staatsministers für Kultus, Christian Piwarz. Gabriele Schröter habe den Schülern eine gute Zukunft mitgegeben, heißt es darin. „Sie hat das sächsische Schulwesen nach vorn gebracht.“ Tatsächlich unterrichtete die Lehrerin nicht nur sämtliche Fächer und Klassen der Grundschule. Die erfahrene Pädagogin war auch Fachberaterin für Englisch im Landkreis.

„Flüchtlingskinder sehr gut integriert“

Und was gehörte für die Leipzigerin zu den größten Aufgaben der letzten Berufsjahre? „Ganz sicher die Verantwortung für die vielen Kinder, die mit der großen Flüchtlingswelle auch an unsere Schule kamen. Deren Herkunft war unterschiedlich – ihr Sprachniveau ebenfalls. Groß sind auch die Ängste der Flüchtlingskinder gewesen. Jetzt sind sie sehr gut integriert“, so Schröter. „Nicht zu vergessen: Die ungeahnten Herausforderungen, die mit der Corona-Krise auf uns Pädagogen zukamen.“

Musikalisch verabschiedeten sich die Mädchen und Jungen der Grundschule Markkleeberg-Mitte von ihrer beliebten Schulleiterin. Eigentlich sollte es ein vielstimmiger Chor aus 220 Kinderkehlen werden. Um die Abstandsregeln einzuhalten, sangen deutlich weniger, dafür umso fröhlicher, die Hymne der „Kinder von Grumami“. Jetzt freut sich Gabriele Schröter auf einen „kleinen Kalender mit wenig Terminen“, auf Romane und psychologische Fachliteratur, die sie in aller Ruhe lesen kann, auf Besuche von Kindern und Enkelkindern, auf ihren Garten… Eine gute Nachricht hat sie noch zum Schluss: „Ab der ersten Ferienwoche wird das Treppenhaus aufgefrischt. Ich muss doch meine Schule schön übergeben!“

Von Ingrid Hildebrandt