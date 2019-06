Zwenkau

Hochkarätige Künstler, ein maritimes Flair am Hafen und ein Crossover von Pop bis Klassik locken Musikfreunde aus Leipzig und der gesamten Region vier Tage lang vom Donnerstag, 27. Juni, bis zum Sonntag, 30. Juni, zum dritten Neuseenland Musikfest nach Zwenkau.

Klassik-Hits Carmen und Bolero

Wolfgang Rögner, der Präsident des Neuseenland-Musikvereins, hat mit seinen Mitstreitern wieder ein attraktives Programm zusammengestellt. Nach dem irischen Sänger und Komponisten Johnny Logan, der zur „Symphonie in Ireland“ zum Auftakt am Donnerstag auftreten wird (die LVZ berichtete), dürfen sich Klassikfans auf die „Spanische Nacht am Kap“ am Freitag freuen. „Carmen“ von George Bizet und der „Bolero“ von Maurice Ravel bringen, gespielt vom Leipziger Symphonieorchester (LSO) unter der Leitung von Wolfgang Rögner, Leidenschaft und Temperament an den Zwenkauer See. Sopranistin Anika Paulick vom Opernhaus Leipzig singt und moderiert. Unterstützt wird sie von Mezzosopranistin Sandra Maxheimer und Tenor Steffen Schantz. Alle drei Musiker sind weltweit auf den großen Konzertbühnen unterwegs.

Zwölfjähriger spielt virtuos Querflöte

Ganz besonders freut sich Rögner auf Fabian Egger: „Der junge Mann ist erst zwölf Jahre alt und spielt die Querflöte schon virtuos. Das Publikum wird begeistert sein.“ Ausgebildet wird der Nachwuchsmusiker am berühmten Mozarteum in Salzburg. Und noch zwei Jungs stehen an diesem Abend am Yachthafen im Rampenlicht: Die Gebrüder Sprenger, 12 und 14 Jahre alt, trommeln den unverkennbaren „Bolero“-Rhythmus. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr.

Weitere Informationen unter www.neuseenlandmusik.de.

Von Gislinde Redepenning