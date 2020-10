Großpösna

Eigentlich sollte an dieser Stelle über die aktuelle Ausstellung im Pösnapark berichtet werden. Der Kuhstallverein hatte sich mit „Die Welt der Telefone“ erneut ein spannendes Thema einfallen lassen. Bis Ende Januar sollten unterschiedlichste technische Varianten der Telefonie der letzten 120 Jahre aus dem Fundus eines regionalen Sammlers in den Vitrinen bewundert werden können. Texttafeln informierten seit dem 23. September die Besucher über den Werdegang einer „technologischen Weltinnovation“. Doch am Mittwoch dann die Hiobsbotschaft: „Die Ausstellung wird gerade abgebaut. Ein Exponat wurde gestohlen. Wir sind entsetzt und wütend. Der Sammler will nun seine teils einzigartigen Objekte in Sicherheit bringen“, berichtete Peter Krümmel fassungslos. Der Geschäftsführer des soziokulturellen Zentrums Kuhstall ist selbst leidenschaftlicher Sammler und hatte hier bereits unter anderem seine Kaffeemaschinen präsentiert. Nie gab es einen Vorfall.

Wer macht so etwas?

„Deshalb habe ich mich mächtig reingekniet, den etwas zurückhaltenden Sammler von der Ausstellung zu überzeugen. Und dann das, unglaublich. Wer macht so etwas?“, fragt sich der 62-Jährige. Jemand habe am helllichten Tag eine der abgeschlossenen Vitrinen geöffnet und ein seltenes Telefon entwendet. „Es war ein kleines, mit 24-karätigem Gold überzogenes und mit Swarovski-Steinen besetztes Schau-Exemplar“, so Krümmel. In der Ausstellung hätte es auch noch teurere und seltenere Telefone gegeben. Doch gehe es bei dem Vorfall nicht nur um den Wert des Exponates, sondern auch um den Vertrauensverlust gegenüber den Besitzern der Leihgaben.

Anzeige gegen Unbekannt

Das Center-Management wird nun Anzeige gegen Unbekannt erstatten, sagte Sandra Peter vom Pösnapark. „Wir sind traurig über den dreisten Diebstahl. Wir versuchen den Kunden im Center etwas Schönes neben dem Einkaufen anzubieten, und das wird zerstört. Das ist sehr schade und verstehen wir nicht“, sagte die 33-Jährige. Einen Wachdienst gebe es im Center, mehr Sicherheit wäre nur durch Kameras oder kürzere Öffnungszeiten der Ausstellungen möglich. „Doch Berufstätige wollen die Exponate doch auch nach Feierabend noch sehen. Wir hoffen auf die Vernunft der Menschen“, so Peter. Denn im nächsten Jahr soll es trotz des Vorfalls wieder Ausstellungen geben. Das sieht auch Krümmel so, doch in welcher Weise, wisse er noch nicht. Momentan macht dem Verein vor allem Corona zu schaffen, da -zig Veranstaltungen abgesagt werden müssen. „Wahrscheinlich fällt auch unsere Sammlerbörse am 21. November aus“, kündigte Krümmel schon mal an.

