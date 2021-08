Üben per Videochat - Digitalunterricht an der Musikschule Landkreis Leipzig auch in Zukunft möglich

An der Musikschule Landkreis Leipzig lief der Betrieb vor den Ferien wieder normal. Digitalunterricht gab es nicht mehr. Dennoch bleibt der Unterricht via World Wide Web ein Thema. Wie stellt sich die Musikschule neu auf?