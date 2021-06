Dirt-Bike-Strecke in Dreiskau-Muckern eröffnet

Großpösna

Bei Gegrilltem und kühlen Getränken wurde feierlich die neu gebaute Dirt-Bike-Strecke am Sportplatz in Dreiskau-Muckern übergeben. Die Initiatorin Claudia Hausdorf aus dem Ortschaftsrat strahlte angesichts der toll gewordenen Strecke über das ganze Gesicht. „Viele Kinder im Ort fahren gern Rad, durch den Zuzug kommen immer mehr dazu. Sie hatten sich sonst immer im Park was gebaut, das wollen wir aber nicht. Dank unserer Unterstützer hat das mit der Strecke geklappt“, freute sich die 41-Jährige. Ihr Sohn (11) düste ebenfalls begeistert über den hügeligen Parcours mit den aufgeschütteten Kurven, der in der Biker-Szene auch Pumptrack genannt wird. Geschwindigkeit soll hier vor allem durch Gewichtsverlagerung, weniger durch das Treten in die Pedale erreicht werden. 100 Meter ist der Rundkurs lang, 80 Tonnen Erdmaterial wurden dafür verarbeitet.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Firmen unterstützen

Kinder aus dem Dorf haben mitgebaut, die Betreuung übernimmt der Jugendclub des Großpösnaer Kuhstallvereins. „Wir werden Workshops anbieten, für alles rund um die Räder und das Fahren, aber auch, wie man richtig fällt, wenn es mal passieren sollte bei diesem Sport“, sagte Clubleiter Patrick Meier (37). Die Gemeinde unterstützt das Projekt ebenso wie regionale Firmen. Denen und allen Beteiligten dankte Vize-Bürgermeister Jörg Stephanie (CDU) und gab am Freitag die Strecke frei. „Das ist supergeil, macht sehr viel Spaß. Ich habe auch mit gebaut“, sagte Anton (11). Und Phillip (10) meinte: „Sonst hatten wir uns immer woanders was gebaut, aber das hat Ärger gegeben. Es macht super viel Spaß, auch bei der Challenge, wer am längsten fährt, ohne in die Pedale zu treten.“

Tipps vom Radsportler

Tipps bekommen die Kids unter anderem von Steffen Dietzsch. Der 50-Jährige kommt aus dem Radsport und fuhr hier genauso engagiert wie sein Sohn Vincent (6) die ersten Runden. „Natürlich hoffen wir jetzt, dass alle die Strecke pfleglich behandeln. Die ist auch schon recht anspruchsvoll, man kommt gut auf Geschwindigkeit“, sagte Dietzsch. Und wer noch nie auf so einer Strecke unterwegs war, dem gibt ein Schild Auskunft über Verhaltensregeln und die Benutzungsordnung.

Von Olaf Barth