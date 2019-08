Zwenkau

Das Waldbad Zwenkau bietet auch in diesem Jahr den Rahmen und das besondere Flair des Laurentiusfestes vom 9. bis zum 11. August. Im Programm: ein bunter Mix aus Musik, Spiel, Sport, Spaß im und ums kühle Nass, gestaltet von den Zwenkauer Vereinen. Sie kümmern sich auch um kulinarische Genüsse.

Auftakt mit Chören in der Laurentiuskirche

Nach dem Auftakt um 19 Uhr in der Laurentiuskirche mit Posaunen- und Harthchor zieht der Tross um Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) weiter zum Festgelände, wo durstige Zwenkauer auf den Freibieranstich des Stadtoberhauptes warten. Der findet in jedem Jahr bei einem anderen Verein statt, diesmal in Vorfreude des 150-jährigen Vereinsjubiläums 2020 bei der Freihand-Schützengesellschaft 1870.

Quadverein lässt DJs und Motoren dröhnen

Mit viel Musik geht es auf zwei Bühnen weiter. Während Karussell den Platz rockt, lädt der 1. Neuseenländer Quadverein mit DJs zum Tanz ein. Wer die lange Nacht wenig verkatert überstanden hat, kann sich am Samstag sportlich betätigen – beim 25 „ Harry Schulz“-Beachvolleyballturnier auf vier Feldern, beim Bogen- oder Torwandschießen, beim Meerjungfrauen-Schwimmen oder bei Tauchspielen. Garantiert spektakulär werden die Quadshow von 12 bis 13 Uhr und das Einrollen der Biker um 14 Uhr. Ab 15 Uhr herrscht „Südseefeeling am Beckenrand – fast wie am Waikiki-Hawaii-Honululustrand“. Suntina Rabich moderiert die Aktionen von „Baywatch, den Rettern von Zwenkau“, bevor der Abend mit wohl- und volltönenden Klängen von der Zwenkauer Jugendband Deadpriest bis zum Roland-Kaiser-Double Steffen Heidrich seinen Lauf nimmt.

Drachenboot-Cup zwischen Tanz und Melodien

Am Sonntag ist noch lange nicht Schluss mit den Höhepunkten. Zwischen einem Strauß bunter Melodien der Holzhäuser Spatzen, der Belantis-Show „Piratentaufe“ und der großen Tanzshow des Tanz-und Sportklubs Zwenkau lassen die ehrgeizigen Teams beim Zwenkauer Drachenboot-Cup die Wellen hoch schlagen.

Von Gislinde Redepenning