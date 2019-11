Dreifach-Blicke auf Markkleeberg

Markkleeberg

Spannende Fotoblicke auf Straßenszenen in Markkleberg präsentiert derzeit Holm Chemnitzer im Rathaus. Das Besondere: Er zeigt jeweils drei Ansichten eines Schauplatzes, aufgenommen in den Jahren 1989, 2004 und 2019.

Hobbyfotograf von klein auf

Der Autodidakt, seit mehr als 40 Jahren Hobby-Fotograf, verfiel bereits als Kind unheilbar der Fotografie, als ihm ein Onkel zum zehnten Geburtstag einen Halbformat-Fotoapparat schenkte. Die Ergebnisse stellt er bereits zum fünften Mal in Markkleeberg aus.

Mit der Kamera in der Hand hat Chemnitzer drei lange Spaziergänge durch Markkleeberg unternommen. „Gleichzeitig – und doch nicht zeitgleich. Getrennt durch Zeit – vereint durch Fotografie“, erklärt er dazu. Markkleeberg sei nur ein Beispiel für Reflexionen über zeitliche Distanzen. „Ein durchaus praktisches, fassbares und erinnerungsträchtiges Beispiel für Menschen von hier und ein Beispiel voller Entdeckungen für Hinzugereiste“, so Holm.

40 Dreifach-Blicke zu sehen

Etwa 40 Dreifach-Blicke laden zum Resümieren, Erinnern und Vergleichen ein. Sie werden kurz und knapp, aber aufschlussreich mit Wissenswertem aus der Historie ergänzt. Die Informationen stammen aus der Feder des Stadtchronisten Michael Zock.

So ist beispielsweise zwischen den Ansichten des Bahnhofs von der Errichtung eines großzügigen Bahnhofsgebäudes mit Restaurant und Wohnungen 1904/05 zu lesen, auch vom inzwischen abgerissenen Imbiss „Rattenfalle“. Sanierungen, wie die des Forsthauses Raschwitz und des Rathauses, sind ebenfalls dokumentiert.

Holm bleibt Grauwertpalette treu

Die Bildertrios sind in der Reihenfolge eines Spaziergangs durch Markkleeberg angeordnet, der Wohnlage des Fotografen geschuldet. Kleine Kartenausschnitte geben eine Standortauskunft. „Die Entstehungsgeschichte der ,Urmotive’ von 1989 baut auf einem Zufall auf, als plötzlich verfügbare Zeit in das fotografische Hobby investiert wurde, mit der Annahme des Fehlens eines zusammenhängenden fotografischen Zeitabbildes unserer Stadt“, erläutert Holm. Die Veränderungen, die er 15 Jahre später nach einem Auslandsaufenthalt in der alten Heimat vorfand, veranlassten ihn zu einer weiteren Fotoserie. In Anlehnung an die ersten Schwarz-Weiß-Fotos ist er der „Objektivität die Grauwertpalette“ treu geblieben.

Die Ausstellung ist noch bis zum 24. Januar zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.

Von Gislinde Redepenning