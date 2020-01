Drückjagd: Nur 13 Wildschweine erlegt – und zwölf Rehe

Markkleeberg

Mit einem imposanten Aufgebot an Jägern und Jagdhelfern wurde am Dienstag in der Neuen Harth zur Jagd geblasen. Gleich an zwei Stationen zwischen Autobahn 38, Cospudener See und Markkleeberg sollte es vor allem den Wildschweinen an den Kragen gehen. Sie verbreiten seit dem Sommer in Markkleeberg Angst und Schrecken. Das dürftige Ergebnis der Drückjagd: 13 Schwarzkittel wurden erlegt sowie 12 Rehe.

Zur Galerie Ein paar mehr Schwarzkittel hätten es sein dürfen – von der Drückjagd in der Neuen Harth hatten sich die Organisatoren mehr erhofft.

Sicherheit ist oberstes Gebot

Im Bereich von Großdeuben begrüßten Forstdirektor Andreas Padberg und Revierförster Carsten Pitsch die Vertreter des Sachsenforstes. 90 Jäger und Treiber, darunter 65 Schützen, hatten sich versammelt. „Wir wollen heute Strecke machen, aber die Sicherheit geht vor“, sagte Padberg bei der Begrüßung. Aufgrund der Stadtnähe sei im Naherholungsgebiet trotz aller Warnungen mit Hundeführern, Joggern oder Spaziergängern zu rechnen. Eine weiteres Risiko könne der Ausbruch einer Rotte nach Markkleeberg hinein sein, das wollte man vermeiden.

Die Belehrung der Jäger und Treiber von Revierförster Carsten Pitsch interessiert Jagdhund Harry von der Oder wenig. Er winselt und kann den Jagdbeginn kaum erwarten. Quelle: André Kempner

Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) war erstmals als Beobachter bei einer Jagd dabei. Allein die Vorbereitungen hätten mehrere Wochen in Anspruch genommen. Die Drückjagd sei mit einem enormen logistischen Aufwand verbunden, bemerkte er. Auch deshalb habe man sich mehr erhofft. Immerhin wurde eine Rotte und ein 77 Kilo schwerer Keiler zur Strecke gebracht – möglicherweise die Tiere, die regelmäßig am Eulenberg unterwegs sind.

Revierförster Carsten Pitsch, Forstdirektor Andreas Padberg und Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze (von links nach rechts) hoffen auf einen Erfolg der gemeinsamen Jagdstrategien. Quelle: Kempner

Gemeinsames Management war erfolgreich

Trotz der eher schmalen Ausbeute wertet Padberg die Jagd wegen des gemeinsamen Handelns von Stadt und Sachsenforst eindeutig als Erfolg. Mit einem einheitlichen Jagdmanagement gehe man das Problem langfristig an. Parallel zu den Vertretern des Sachsenforst ging Jagdleiter Peter Winter von Zöbigker aus mit fünf Jägern und 21 Helferinnen und Helfern im Gebiet der Markkleeberger Jagdpachten auf die Pirsch. „Ich hoffe, dass unser Unternehmen den geplagten Bürgerinnen und Bürgern der Stadt hilft“, sagte er bei der Einweisung. Er hatte seine Treiber mit Holzrasseln ausgerüstet. Originelles Detail: die Aufschrift „Neue Harth“ und das Datum. Die Wildschweine beeindruckte das wenig, nur eines wurde erlegt.

Ungünstige Witterung für Jäger

Grund war wohl die ungünstige Witterung. Bei der Jagd im Zwenkauer Eichholz, eine der erfolgreichsten unter Leitung von Revierförster Cartsten Pitsch, hatte man im Januar 27 Wildschweine und 24 Rehe zur Strecke gebracht – bei Bodenfrost und leichtem Schnee. In der Neuen Harth hätten die Treiber und Hundeführer bei problematischen Bedingungen und Regen ganze Arbeit geleistet, so Padberg. „Es war jedoch ein schweres Jagen“, erläuterte er. „Wild steht dann auf und zeigt sich, wenn es Bewegungen spürt. Das ist bei Frost der Fall.“ Wenn der Boden tief und nass ist, bleibt es liegen und rührt sich kaum. Auch die Jäger hören nur schwer, wenn sich Wild nähert.

Die Beute wurde gleich im Anschluss ans Halali unter den Jagdteilnehmern verteilt. Wer Appetit auf heimisches Wildbret bekommen hat, kann sich auf der Internetseite des Staatsbetriebs Sachsenforst unter www.sbs.sachsen.de umsehen. Dort gibt es Informationen von regionalen Besonderheiten bis hin zu Rezeptideen. Ansprechpartner für den Wildverkauf im Forstbezirk Leipzig mit Sitz in der Heilemannstraße 1 ist Jens Reinicke, erreichbar unter der Telefonnummer 0341 86080 29.

Von Gislinde Redepenning