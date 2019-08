Markkleeberg

Bereits das zweite Jahr in Folge sehen sich die Landwirte in und um Markkleeberg mit drastischen Ertragseinbußen bei den traditionellen Getreidearten konfrontiert. Aber das ist noch nicht alles. Beim Blick auf die Rüben- und Maisbestände sieht Felix Krobitzsch, Geschäftsführer der Wachauer Agrar und Transport GmbH (WAT), ganz dunkle Wolken aufziehen. Die bringen allerdings keinen Regen mit, sondern nur noch größere Sorgen.

Normalerweise hilft der morgendliche Tau

In diesem Tagen schaut wohl jeder Landwirt mit sehnsüchtigen Blicken gen Himmel. Schon für jeden kurzen Schauer sind die Bauern dankbar – etwa für die vormittäglichen Niederschläge am letzten Juli-Tag. Jeder noch so kurze Regen verleiht den Kulturen wenigstens noch einen kleinen Schub. Die Situation ist prekär. Dass beispielsweise Rüben in Trockenperioden ihre Blätter hängen lassen, sei normal, sagt Felix Krobitzsch. „Zumindest sorgt dann der Tau in den Morgenstunden dafür, dass sie sich erholen und dass sich ihre Blätter wieder aufstellen. Aber nicht einmal das passiert gerade.“ Als wolle er die Aussage des Chefs veranschaulichen, richtet WAT-Mitarbeiter Andreas Wolf ein paar welke Rübenblätter auf. Selbst wenn es jetzt ausgiebig regnen würde, könnten die Pflanzen den Rückstand nicht mehr wirklich aufholen.

Ernten bei Getreide fällt schlecht aus

Raps, Gerste und Weizen haben die Wachauer bereits eingefahren – mit teilweise deutlichen Defiziten. Bei Raps fehlte rund eine halbe Tonne pro Hektar, bei der Gerste sogar eine Tonne. Am schlimmsten fiel das Ergebnis der Weizenernte aus. „Hier fehlen mehr als 30 Prozent gegenüber dem Durchschnitt“, schildert Krobitzsch und weiß sich in diesem Problemfall in Eintracht mit den anderen Landwirtschaftsbetrieben der Region.

Staatliche Hilfe hat Betrieb abgeschrieben

Auf staatliche Hilfe hofft in Wachau niemand mehr. „Die gab es schon im vergangenen Jahr nicht“, schimpft Krobitzsch. Drei Mitarbeiter habe man damals mehrere Wochen lang abgestellt, um die Antragsformulare frist- und sachgerecht auszufüllen. Es wurden Ertragseinbußen von einer halben Million Euro nachgewiesen und damit bestand die Aussicht auf Hilfe in Höhe von 250 000 Euro. Aber dann kam alles anders. „Wir sollten die Steuerbescheide der Eigentümer vorlegen“, berichtet der Geschäftsführer. Da der Betrieb ein Unternehmen der Landwirtschafts AG Wachau (LAG) ist, fügte WAT folglich deren Bescheid an. „Bei Genossenschaften hat das wohl gereicht, bei einer AG nicht.“ Er sei daraufhin aufgefordert worden, nicht nur die Steuerbescheide aller Aktionäre einzureichen, sondern „die drei Hauptaktionäre sollten zudem ihr gesamtes, auch ihr privates Vermögen offenlegen“, so Krobitzsch und bezeichnet diese Aufforderung als „Ding der Unmöglichkeit“.

Bauern kennen noch echte Solidarität

Die Wachauer Landwirte blicken trotzdem nach vorn. Man müsse sich, ob mit oder ohne staatliche Hilfe, auf die veränderten Bedingungen einstellen. Die Wachauer Agrar und Transport GmbH will künftig verstärkt auf Sorten setzen, die Hitze und Trockenheit besser widerstehen können. Auch die Solidarität unter den Landwirten sei ein wichtiger Faktor. „Nicht nur wir im Ackerbau haben Sorgen, auch die Viehwirtschaft leidet“, betont Krobitzsch und verweist auf jüngste Meldungen, wonach Höfe in Brandenburg ihre Tierbestände aus Futtermangel bereits reduzieren mussten. Normalerweise liefere die WAT ihren Mais größtenteils an Betreiber von Biogasanlagen, „aber wenn ein Viehwirt aus unserer Region klagt, helfen wir natürlich zuerst dort.“ Eine Biogasanlage könne vorübergehend auch mal „mit Halbgas fahren“, erläutert er.

Importwaren halten Preise stabil

Eine Preissteigerung wegen des allgemeinen Rückgangs der Erträge erwartet der WAT-Geschäftsführer übrigens nicht. „Zumindest nicht für uns im Verkauf“, ist Krobitzsch überzeugt. Das Defizit werde durch die Einfuhr aus anderen Ländern, beispielsweise aus der Ukraine oder aus Rumänien ausgeglichen. Die darauf beruhende Stagnation des Preisgefüges führt er als einen weiteren Grund an, warum sich beispielsweise die Anbaufläche von Raps in Deutschland nahezu halbiert hat. Nicht nur das Wetter, auch das wirtschaftliche Klima wird immer heißer und bereitet den Landwirten zunehmend Sorgen.

Von Rainer Küster