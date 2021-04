Ein Markkleeberger Hund erobert die Herzen

Markkleeberg

Kaum 14 Tage da, ist er bereits der unangefochtene Star unter den 28 Hunden, die sich gegenwärtig in Obhut des Oelzschauer Tierheims befinden. Die Geschichte des Mischlings, der in Anlehnung an seinen Fundort am Markkleeberger See auf den Namen Mark getauft wurde, hat sich in den sozialen Netzwerken rasant verbreitet. Kurz vor Ostern wurde der mutmaßliche Schäferhund-Mix mit Hovawart-Genen ausgesetzt und angebunden von Passanten entdeckt. Das Tierheim Oelzschau nahm ihn auf und weil man sonst nichts weiter über den Rüden wusste, kam er zunächst in Quarantäne.

Aber langweilig wird Mark in seinem Sondergehege nicht, denn genau dort macht er seither Karriere als Publikumsliebling und Maskottchen. „Um seine Zukunft müssen wir uns keine großen Sorgen machen“, sagt Tierheim-Chef Oliver Fasse. „Wir haben hier unzählige Anfragen von Menschen aus ganz Deutschland bis hoch an die Nordsee, die Mark haben wollen.“ Der Hund habe nicht ohne Grund sofort die Herzen der Menschen erobert, ist Fasse überzeugt. Er befinde sich in einem Top-Zustand, sei gepflegt, gehorsam und lernwillig. Der Tierarzt habe sein Alter auf etwa zwei Jahre geschätzt.

Chip war nicht registriert

Zwar trage Mark einen Chip, sagt der gelernte Tierpfleger, aber der nütze in diesem Fall nichts. Wenn zum Chip keine Daten hinterlegt sind, könne man nur 15 Zahlen lesen und daran bestenfalls ableiten, aus welchem Land das Tier stammt. Deshalb rät Fasse: „Jeder Tierhalter sollte darauf achten, dass der Chip unter der Transpondernummer auch in der Datenbank registriert ist.“ Das sei bei den verschiedenen Anbietern online möglich, Informationen dazu erhalte man in der Regel auch bei Tierärzten.

Anonymer Brief: Mark heißt Benno

Inzwischen kam auch schon etwas mehr Licht in Marks Vergangenheit. Vor wenigen Tagen erreichte das Tierheim ein anonymer Brief. Darin wurde nicht nur das Alter des Hundes bestätigt, sondern es gab auch Hinweise zu dessen bisherigem Dasein. Der Verfasser habe Mark auf einem Foto im Internet wiedererkannt und kenne auch den Namen des Rüden. Demnach heißt Mark eigentlich Benno. Der anonyme Brief endet mit den Worten: „Ich wollte nur, dass Sie wenigstens seinen richtigen Namen wissen.“

So viel öffentliches Interesse erfahren längst nicht alle Bewohner des Oelzschauer Tierheimes. Dennoch ist die Lage trotz der Corona-Beschränkungen noch nicht dramatisch. Neben den 28 Hunden werden aktuell 12 Katzen betreut und seit letztem Wochenende noch ein ganz besonderer Gast. „Aufmerksame Passanten haben auf einem Parkplatz in Großpösna ein Meerschweinchen entdeckt“, freut sich Fasse über die Rettung des kleinen Wollknäuels, das nun erst einmal aufgepäppelt werden muss.

Kein „Plan B“ für Corona-Ernstfall

Sorgenfalten ziehen sich über Fasses Stirn, wenn die Sprache auf das Pandemiegeschehen kommt. „Wenn wir hier im Tierheim auch nur einen Infektionsfall haben und der Rest in Quarantäne muss, dann war’s das. Wir haben keinen Plan B, weil es keinen gibt“, verkündet er. Die Tiere seien an ihre Pfleger gewöhnt, können nicht so einfach durch andere Personen ersetzt werden. Auch in die Abläufe müssten sich Ersatzkräfte erst einarbeiten. Das brauche Zeit, die man nicht hat. „Tiere kennen keinen Lockdown“, sagt Lasse. Deshalb setzen er und sein Team alle Hoffnung auf die strikte Einhaltung sämtlicher Hygienemaßnahmen und bitten Besucher sowie Interessenten um Verständnis.

Von Rainer Küster