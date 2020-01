Einblicke in einen bunten Schulalltag

Zwenkau

„Kommt vorbei und lernt uns kennen“, lautete die Einladung zum Tag der offenen Tür am Samstag im DPFA-Regenbogen-Gymnasium Zwenkau. Hunderte Besucher ließen sich das nicht zweimal sagen.

Trubel in Klassenzimmern und Fachkabinetten

Treppauf, treppab ging es durch die Gänge, Klassenzimmer und Fachkabinette. Stets umringt von interessierten Eltern und künftigen Schülern war Niels Schulz, Fachlehrer und Schulleiter der Bildungsstätte in der Pestalozzistraße. Kein Wunder – bei dem Pädagogen mit einem Faible für Motivkrawatten und den lächelnden Smileys darauf, fällt das Ansprechen leicht. Er wurde mit Fragen zum Schulkonzept, zu den Ganztagsangeboten (GTA), Arbeitsgemeinschaften (AGs) und zu aktuellen Projekten gelöchert. Rund um den Unterricht ist viel los. Die Schüler engagieren sich in der Theaterschule, der Umweltgruppe, bei der Fotografie, der Schülerzeitung, im Chor, beim Künstlerischen Gestalten, im Jugendkabarett „Zwenkauer Querdenker“ oder beim Kochen. Das stehe bei den Schülern übrigens hoch im Kurs – da kooperiere man mit der Zwenkauer Gaststätte „Zum Türkenlouis“ am Kap. Das badische Restaurant mit dem geschichtsträchtigen Namen stehe für eine gesunde Küche.

Unkompliziertes Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern

Sauer oder basisch? Diesem Problem ging auch Fynn (10) im Chemiezimmer nach. Per Mess-Elektrode ermittelte der Viertklässler aus Pegau den PH-Wert einer wässrigen Lösung. Unterstützt wurde er von seinem älteren Bruder Lukas-Alexius. Täglich fährt der Zwölftklässer mit dem Rad von Pegau nach Zwenkau. Acht Kilometer auf dem Elsterradweg hin und zurück – da erübrigt sich wohl die Frage, was ihm am Regenbogen-Gymnasium gefällt. „Der Umgang zwischen Schülern und Lehrern ist unkompliziert und funktioniert bei allem Respekt vor den Lehrern auf gleicher Ebene“, findet der künftige Abiturient. Jede Menge Lobendes gibt es auch von Polly zu hören, die 13-Jährige präsentierte die Schülerzeitung. „Wir schreiben, was passiert“, erklärte sie den jüngsten Besuchern. „Aber das könnt ihr auch selbst erkunden. In jedem Raum gibt es was Schönes zum Entdecken.“

Ägyptische Gottheiten in Lebensgröße

Eine ganze Wand voller lebensgroßer ägyptischer Gottheiten machte mit Ergebnissen der Projektwochen zum Thema „ Ägypten“ bekannt. „Wir beginnen mit einfachen Steckformen und gelangen zu figurativen Plastiken“, erläuterten die Fachlehrer Vera Fritzlar und Stefan Wagner. Gestaunt werden konnte auch über selbst gestaltete digitale Comics oder den „Turmbau zu Babel“ aus Karton. Alles, was Schülern der Foto-AG vor die Kamera kommt, war in einem der nächsten Zimmer zu sehen. „Wir gehen viel raus oder dokumentieren Situationen rund um den Schulalltag“, erklärte Bente aus der Achten. Robert Schlöffel, der Leiter der Foto-AG, zeigte den Umgang mit der Technik oder was zu tun ist, damit ein Bild lebendig wirkt.

Von Ingrid Hildebrandt