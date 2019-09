Einbrecher versuchen, Kartenautomat zu sprengen

Markkleeberg

Unbekannte Täter haben am 25. September zwischen 1.10 und 2.15 Uhr im Markkleeberger Schwimmbad in der Rathausstraße versucht, den Kassenautomaten mit Pyrotechnik zu sprengen. Zunächst hatten sie ein Fenster aufgehebelt, um in den Vorraum des Bades zu gelangen. In ihrem Bemühen, an die in dem Gerät befindliche Geldkassette zu gelangen, scheiterten die Einbrecher. Bei der Explosion wurde neben dem Automaten auch eine Zwischentür stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens sei bislang offen, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch mit. Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Von dom