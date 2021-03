Großpösna

Der Bergbau-Technik-Park (BTP) nahe der Deponie Cröbern wurde im Januar und Februar mehrfach von Einbrechern heimgesucht. Dabei wurden mit roher Gewalt zehn Schlösser zerstört, um in verschiedene Container und Gebäude zu gelangen. Die ehrenamtlichen Betreuer der zahlreichen Exponate, die von sächsischer Industriegeschichte erzählen, fanden nach den Einbrüchen eine Spur der Verwüstung vor. „Verheerend, richtig grausam, da blutet einem das Herz“, sucht Gerald Riedel nach Worten. Der 71-Jährige ehemalige Bergmann ist Chef des BTP-Vereins.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Bei zwei Einbrüchen hatten es die Täter auf Kupfer und elektrische Arbeitsmaschinen abgesehen. Aus Armaturen, Schaltschränken und anderen Anlagen wurde ganze Kabelbäume herausgerissen oder -geschnitten. In der E-Lok wurden Armaturen gestohlen und die Kontakte aus dem Fahrschalter“, zählt Riedel nur einige der teils unwiederbringlichen Verluste auf. Bei einem weiteren Einbruch waren der Kiosk, dessen Lager und der Souvenirverkaufsraum Ziele der Täter. „Auch da wurde so ziemlich alles mitgenommen, sogar leere Bierkästen“, so Riedel. Andere Eindringlinge wiederum hätten die Tagebaugroßgeräte mit Graffiti beschmiert.

Ein Tatverdächtiger gefasst

Den Gesamtschaden schätzt er auf mindestens 10 000 Euro, da seien Ausgaben für Ersatzanschaffungen und Reparaturarbeiten noch gar nicht eingerechnet. Auch der ideelle Schaden sei durch teilweisen Verlust industriegeschichtlicher Zeitzeugen immens. Da einigen Vereinsmitgliedern zum Zeitpunkt des ersten Diebstahls nahe des Geländes ein polnischer Transporter auffiel, in dem bereits Diebesgut zu sehen war, konnten sie der Polizei konkrete Hinweise geben. Therese Leverenz von der Polizeidirektion Leipzig bestätigt auf LVZ-Anfrage: „Es wird gegen einen Tatverdächtigen polnischer Nationalität wegen des Diebstahls von Buntmetall ermittelt.“ Es würden zudem verschiedene Anzeigen nach Einbrüchen im BTP vorliegen und weitere Ermittlungen gegen Unbekannt laufen. Riedel: „Einige Teile konnten wir nach den Ermittlungen zurückholen, viele davon waren aber zerstört und nur noch Schrott.“

Öffnung Ende März?

Doch der Verein will nicht aufgeben. Es werde bereits an neuen Exponaten gearbeitet. „Es muss ja weitergehen. Wir bleiben trotz der Rückschläge begeistert für unseren Park und hoffen, dass wir spätestens Ende März wieder öffnen dürfen. Die Entscheidungsfindung dazu läuft. Auf unserem 5,5 Hektar großem Gelände gibt es doch keine Massenansammlungen“, zeigt sich Riedel zuversichtlich. Und am Kiosk würden die üblichen Hygienevorschriften gelten. Der 13. März als geplanter Öffnungstermin für Besucher lasse sich wegen des fortgesetzten Lockdowns wohl eher nicht halten.

Von Olaf Barth