Eine einzigartige musikalische Reise durch die Erdgeschichte

Markkleeberg

Ein kleiner Stein erzählt große Geschichten und begibt sich mit Frau Prof. Dr. Zweistein, einer weit gereisten Expertin der Vulkanologie, auf eine musikalisch-szenische,spannende und verrückt-komische Reise durch 290 Millionen Jahre Erdgeschichte – und das im Kindermusikstück „Der Supervulkan“.

Geologie und klassische Musik

Das Kooperationsprojekt der Sächsischen Bläserphilharmonie, dem einzigen Kulturorchester Deutschlands, das in ausschließlich sinfonischer Bläserbesetzung auftritt, und dem „Nationalen Geopark Porphyrland. Steinreich in Sachsen“ wird am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr im Großen Lindensaal des Rathauses aufgeführt.

Die Einzigartigkeit des Projektes für Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 14 Jahren liegt in der Verbindung von Geologie und klassischer Musik. Doch nicht nur die kleinen Konzertbesucher, sondern auch Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer erfahren, wie die Region, in der sie leben, eigentlich entstanden ist.

Vorpremiere ist geglückt

Die musikalische Umsetzung hat der Berliner Komponist Matthias Preisinger übernommen. Die geologischen Hintergründe lieferten die Wissenschaftlerin Annett Krüger und der Gymnasiallehrer und Schulbuchautor Wolfgang Gerber. Die Vorpremiere hat auf der Messe „musicpark“ in Leipzig vor Fachpublikum und Familien mit Kindern eingeschlagen. Auf der Bühne hat sich eine Schulstunde entwickelt, die schwungvoll präsentierte, was man gemeinhin für kaum inszenierbar hielt: ein Stück klang- und glutvoller Erdgeschichte darüber, wie die Leipziger Region entstanden ist (die LVZ berichtete). Das musikalische Kunstwerk steht unverwechselbar für die Heimat des Kulturraum-Orchesters und des Geoparks zwischen Rochlitzer Berg und Collm. Neben dem Konzerterlebnis sind schulbegleitende Exkursionen in den Park und die thematische Behandlung im fächerübergreifenden Unterricht geplant.

Online-Tickets und weitere Informationen unter www.kalender.markkleeberg.de/tagestipps und www.reservix.de. Karten-Vorverkauf in der Tourist-Information Markkleeberg und an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 18 Euro, für Kinder von sechs bis 16 Jahren fünf Euro. Die Familienkarte gibt es für 15 Euro.

Von Gislinde Redepenning