Einsatz am See und bei Hochwasser: die Wasserwacht des DRK-Kreisverbands Leipzig-Land

Zwenkau

Sie sind im Einsatz an Seen, in Schwimmbädern, bei Veranstaltungen und Notsituationen im Leipziger Land: Die Ehrenamtlichen der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK). Seit mehr als 25 Jahren ist Marcel Knabe einer von ihnen – seit sechs Jahren ist er Kreisleiter Wasserwacht beim DRK Kreisverband Leipzig-Land. „Ich habe während der Schulzeit reingeschnuppert und bin dabei geblieben“, sagt der heute 41-Jährige.

Marcel Knabe ist seit sechs Jahren Kreisleiter Wasserwacht beim DRK Kreisverband Leipzig-Land. Quelle: DRK

Die Einsatzgebiete und -orte sind abwechslungsreich: Sie arbeiten zum Beispiel als Rettungsschwimmer am Zwenkauer, Markkleeberger, Störmthaler und Kulkwitzer See oder in den Hallenbädern, bringen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen das Schwimmen bei, bilden Rettungsschwimmer aus und sichern Wassersportveranstaltungen ab. „Wir haben im Sommer aber auch Anfragen von Ferienklassen, die uns für Badeausflüge als Rettungsschwimmer anfragen“, erklärt Knabe. Neben dem direkten Einsatz nimmt der Verein auch an Wettbewerben auf Landes- und Bundesebene teil.

Der Sommer gehört natürlich zur besonders aktiven Zeit bei der Wasserwacht. Aber auch im Herbst und Winter gibt es viel für die Ehrenamtlichen zu tun. Zum einen natürlich als Rettungsschwimmer in den Schwimmhallen. Zum anderen steht dann die eigene Fortbildung und Wartung der Technik auf dem Programm. „Viele Sachen, die im Sommer liegen bleiben, holen wir im Winter nach“, sagt der Kreisleiter.

Mit 76 aktiven Ehrenamtlichen und 34 Mitgliedern in Jugendgruppen ist der DRK Kreisverband gut aufgestellt. Nachwuchssorgen hat der Verein nicht. Im Gegenteil: „Wir haben eine größere Nachfrage als Ausbildungskapazitäten“, sagt Knabe. Sprich: Es gibt in den Schwimmhallen nicht genug Zeiten für den Unterricht. Dabei nimmt die Schwimmfähigkeit immer weiter ab, stellt der 41-Jährige fest. „Ausdauer und Technik sind nicht mehr so vorhanden, wie es früher einmal war.“ Dagegen helfen könnte seiner Meinung nach mehr Schwimmunterricht an den Schulen und, dass Eltern regelmäßig mit ihren Kindern schwimmen gehen sollten.

In 25 Jahren hat er viele Einsätze erlebt. Besonders in Erinnerung geblieben sind die Hochwasser-Einsätze 2002 und 2013. „Wenn man es nicht selbst gesehen hat, kann man sich kaum vorstellen, welche Kraft Wasser hat. Wenn man in die Gesichter von Menschen blickt, die man aus der zweiten Etage ihres Hauses rettet, dann sind das prägende Bilder“, sagt er.

Mehr zum Thema Sicherheit Weitere Texte, Infos und Tipps zum Thema Sicherheit gibt es hier.

Von Nadine Marquardt