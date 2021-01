Einzeln und in Stille – Markkleeberger gedenken der Nazi-Opfer

Markkleeberg

Im Vorjahr drängten sich am 27. Januar, dem Tag des Erinnerns an die Opfer des Nationalsozialismus, rund 150 junge und ältere Markkleeberger um die Tafel im Equipagenweg; am Mahnmal auf jenem Areal, auf dem sich einst ein Außenlager des KZ Buchenwald befand. Wegen der Corona-Pandemie durfte die gemeinsame Gedenkveranstaltung von Landkreis Leipzig und Stadt Markkleeberg am Mittwoch nicht stattfinden.

„Das dunkelste Kapitel unserer Stadtgeschichte“

An die Menschen denken, die die Nazis in den Tod trieben – das geht auch einzeln. Es gab einige aus der Großen Kreisstadt, die Blumen und Gebinde niederlegten. Auch Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) kam allein. „Das Lager im Equipagenweg ist das dunkelste Kapitel unserer Stadtgeschichte“, sagte er. Seit vielen Jahren halten wir Kontakt zu Überlebenden.“ Am 13. Juni 1998 wurde die Gedenktafel im Equipagenweg im Beisein ehemaliger Lagerinsassinnen, drei Französinnen und drei ungarische Jüdinnen, enthüllt.

Auch Frauen der Résistance in Baracken

Ende 1944 waren in den Baracken im Equipagenweg 1300 ungarische Jüdinnen unter menschenunwürdigen Bedingungen inhaftiert. Sie mussten Zwangsarbeit bei der Fertigung von Flugzeugteilen für die Junkers-Werke leisten. Im Februar 1945 wurden wegen des Verdachts der Sabotage im BMW-Werk Abteroda 250 Frauen, die der französischen Widerstandsbewegung Résistance angehörten, ebenfalls nach Markkleeberg gebracht. Zur Strafe wurden auch sie zu schwerster körperlicher Arbeit im Freien gezwungen.

Auf dem Todesmarsch nach Theresienstadt

Am 13. April 1945 wurden die Häftlinge im Zuge der Evakuierung im eisigen Regen durch verdunkelte Straßen in den Randbezirken von Leipzig auf einen Todesmarsch Richtung Theresienstadt geschickt. Die Frauen waren 16 Tage lang in Holzschuhen und unzureichender Kleidung unterwegs, dabei legten sie 360 Kilometer zurück. Viele überlebten die Strapazen nicht. Die Französinnen trafen am 29. April 1945 auf Landsleute und konnten fliehen, ebenso einige der Ungarinnen. 669 Frauen aus Markkleeberg wurden schließlich in Theresienstadt registriert und befreit.

Von Gislinde Redepenning