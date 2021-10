Endgültiges Wahlergebnis: Naujok 282 Stimmen vor von Breitenbuch

Am Ende war der Ausgang denkbar knapp: Nur 282 Stimmen trennen den siegreichen AfD-Bewerber Edgar Naujok vom Zweitplatzierten Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU). Der Kreiswahlausschuss stellte jetzt das endgültige Wahlergebnis für die Bundestagswahl im Landkreis Leipzig fest. Auch der Anteil der Briefwähler ist nun ersichtlich.

Bundestagswahl in Rötha: Janie Urban (v. l.), Annett Barthel und Sandra Kirsten leeren die Wahlurne in einem Wahllokal in der Grundschule. Quelle: André Neumann