Endlich wieder Stimmung in Markkleeberger „Wartburg“

Die alten Bäume, deren Grün sich Schatten spendend über den Tischen des Biergartens ausbreitet, lassen bereits ahnen, dass es sich hier in der August-Bebel-Straße um einen traditionsreichen Ort uriger Gastlichkeit handelt. Wer im Lokal etwas genauer hinsieht, findet auf einem alten Foto auch die Bestätigung, dass die Gaststätte „Wartburg“ schon vor über 100 Jahren so hieß. „Es ist die älteste noch betriebene Wohngebietsgaststätte im Stadtteil Gautzsch“, verweist Wirtin Sylva Scheinert stolz auf die Geschichte des Hauses, die anno 1911 ihren Anfang nahm.

Zwei Weltkriege später, gefolgt von 40 Jahren sozialistischer Planwirtschaft und einem Umbruch nach der Wiedervereinigung, hat das beliebte Lokal auch die Corona-Krise überstanden. Seit einigen Tagen ist der Freisitz wieder in Betrieb, in der kommenden Woche sollen sich auch die Türen zur Gaststube öffnen. Wenn Sylva Scheinert dann hinter dem Tresen am Zapfhahn steht und am Stammtisch das Markkleeberger Tagesgeschehen ausgewertet wird, ist die Welt nicht nur für die Wirtin wieder in Ordnung, sondern auch für ihre Gäste.

US-Generalkonsul kam mit der Straßenbahn

Die wissen, was sie an ihrer „Wartburg“ haben. Fast scheint es, als könne Peter Alexanders Hit „Die kleine Kneipe“ hier geschrieben worden sein. Das ganz bewusst rustikal gehaltene Ambiente, verbunden mit einem bodenständigen Speiseangebot und der typischen Stimmung, die es so nur in Wohngebietsgaststätten gibt, wird in der Gastronomie-Szene als Geheimtipp gehandelt. „Sogar der US-Generalkonsul Mark Powell kam mehrmals per Straßenbahn extra aus Leipzig hierher, weil ihm die Stimmung gefiel und es ihm unser Gulasch mit Rotkohl angetan hat“, berichtet die Wirtin, die trotzdem froh ist, dass ihr Lokal nicht den Ruf einer Promi-Kneipe genießt. „Hier kommen ganz normale Menschen zusammen, vorwiegend aus der Nachbarschaft, und wollen nur etwas Unterhaltung“, weiß die 59-Jährige.

Diese Aufnahme aus dem Jahre 1920 zeigt das Restaurant „Wartburg" vor 100 Jahren. Damals befand sich der Eingang noch an der Hausecke. Quelle: Repro: Rainer Küster

Zu diesen ganz normalen Gästen zählt sie auch Oberbürgermeister Karsten Schütze, der sich in der Wartburg hin und wieder mit Freunden zum Skat-Abend trifft. Auch ihm hat es das Ambiente angetan. „Irgendwie erscheint es, als ist hier die Zeit stehengeblieben. Ein besonderer Ort, um den Tag in entschleunigter Atmosphäre mit freundlichen Menschen ausklingen zu lassen“, schwärmt Schütze und versichert, dass er genau das unter einer „echten Kneipe“ versteht.

Mit der Schubkarre nach Hause gefahren

Und wie sich das für eine richtige Stadtteilkneipe gehört, ranken sich auch zahlreiche Anekdoten um sie. In den letzten 30 Jahren hat sich da allerhand zugetragen, bestätigt die Wirtin, zumal ihr Mann Reinhard Godau die Gaststätte in den 1990er-Jahren selbst führte und einige Geschichten dazu beisteuern kann. „Die Klischees, die Kneipen so anhaften, können wir alle bestätigen“, lacht er. „Wir haben beispielsweise einen Gast nach einer stimmungsvollen Nacht schon in einer Schubkarre nach Hause gefahren“, erinnert sich Godau und ergänzt: „Das Ziel lag zum Glück in der Städtelner Straße, nur ungefähr 400 Meter entfernt.“

Letztes Durchatmen vor der Wiedereröffnung: Früher war in dieser Ecke des Lokals der Stammtisch der Hochsee-Segler ansässig, jetzt wurde er als Frauenstammtisch geentert. Quelle: Rainer Küster

Obwohl oder gerade weil es im Lokal einen ausgewiesenen Stammtisch gibt und an diesem immer Hochbetrieb herrscht, haben sich mit der Zeit weitere solcher Kneipen-Institutionen etabliert. „Wir hatten sogar schon einen Stammtisch der Hochsee-Segler hier“, berichtet Godau, „Den hat aber jetzt der Frauenstammtisch geentert. Die zwölf Damen treffen sich einmal im Monat und was die Stimmung angeht, stehen sie ihren männlichen Mitbewerbern in nichts nach“, lächelt er.

Freisitz regelrecht gestürmt

Den Corona-Lockdown hat das Ehepaar gut überstanden. „Das Haus gehört meinem Mann und ich bin Wirtin, Köchin und Mundschenk in Personalunion“, erklärt Sylva Scheinert. Ohne Angestellte und mit der Möglichkeit, die Betriebskosten herunterzufahren, sei es durch die Corona-Hilfen möglich gewesen, die harte Zeit durchzustehen. Jetzt freut sich Sylva Scheinert auf ihre Gäste. Zwar müsse sich wohl erst noch herumsprechen, dass es auch wieder Speisen gibt, aber zumindest das Bier fließt schon mal. „An den ersten Abenden wurde der Freisitz regelrecht gestürmt“, strahlt die Wartburg-Wirtin.

