Energieversorger spendiert Großpösna Bäume und Sträucher

Großpösna.

Am Großpösnaer Töpferberg kamen am Montag zwölf neue Bäume und Sträucher wie Kupferfelsenbirne, Hibiskus, Heckenrose, Heidelbeeren, Bienenbaum, Zwerg-Blutpflaume und Korkenzieherhasel in die Erde. Initiiert hatte die Pflanzaktion der Energiedienstleister EnviaM. „Wir engagieren uns in unserem Versorgungsgebiet für den Umwelt- und Klimaschutz. Für die Pflanzaktion in Großpösna stiften wir 2500 Euro“, teilte das Unternehmen mit. Darüber werden in der Region Saatmischungen für Bienenweiden, 20 Insektenhotels und 50 Bewässerungssäcke zur Verfügung gestellt. „Bäume und Sträucher schaffen in den Städten und Gemeinden kleine Oasen und tragen zum Wohlbefinden der Menschen bei“, sagt Susanne Weiß, Projektverantwortliche bei enviaM. Die Pflanzaktion von enviaM läuft im Oktober noch in sieben weiteren Kommunen. Neben Großpösna sind dies in Sachsen Kirchberg, Oberlungwitz und Sayda, Doberlug-Kirchhain in Brandenburg, Teutschenthal und Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt und Gößnitz in Thüringen.

Von Olaf Barth