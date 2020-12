Engagiert, ehrgeizig, eloquent: Omar (18) ist in Markkleeberg angekommen

Markkleeberg

Omar ist im Jahr 2017 aus dem Jemen auf abenteuerlichen Fluchtwegen nach Deutschland gekommen. Jetzt lebt der 18-Jährige in einer Wohngruppe der Kinderarche in der Markkleeberger Borngasse – und ist auf dem besten Weg, seinen Hauptschulabschluss zu schaffen. Er unterschreibt in diesen Tagen einen Ausbildungsvertrag zum Kfz-Mechatroniker. „Ein sehr schönes Beispiel für gelungene Integration und erfolgreiche Arbeit der stationären Jugendhilfe“, sagt Alexandra Schwander, die Einrichtungsleiterin der Kinderache.

Flucht übers Meer nach Italien

Der Vater hatte die Familie verlassen. Der bei uns vorgegebene Lebensweg mit Schule, Ausbildung und Beruf war im von Krieg und Hungersnot geprägten Land in Vorderasien kein Thema. Omar musste Geld verdienen. Um zu überleben und um die Mutter und zwei Schwestern zu unterstützen, ging er nach Ägypten, um dort zu arbeiten. Er verkaufte Kleidung. Sein weiterer Weg, über den er nicht gern spricht, führte ihn über Stationen im Sudan und Libyen schließlich übers Meer nach Italien – und von dort nach Deutschland.

Wenig Freude in Paunsdorf

Als minderjähriger Geflüchteter ohne Deutsch-Kenntnisse landete er in einer Einrichtung in Leipzig-Paunsdorf, wo er sich nie richtig wohlfühlte. Dort waren die Jugendlichen die meiste Zeit über sich selbst überlassen. Die Mitarbeiter hatten wenig Zeit, um sich um Einzelne zu kümmern. Im Turnverein Markkleeberg trieb er Sport, wurde dort toll aufgenommen – und fand Unterstützer, die ihm halfen, einen Platz in der Kinderarche-Wohngruppe zu ergattern. Dort wurde Omar schnell heimisch. „Vielen, vielen Dank an alle Betreuer. Ich bin richtig froh, dass ich in diese WG gekommen bin“, sagt Omar. Seine tiefe Dankbarkeit gilt auch allen Markkleebergern, die sich für ihn einsetzten und ihm in ihrer Freizeit Deutsch-Unterricht erteilten.

Mit Zuversicht auf der Zielgeraden

Bei einem Tag der offenen Tür sah sich der junge Mann in der nahe gelegenen Oberschule um und bekam die Chance, sich mit Hilfe der Lehrer einzugliedern. Das war und ist schwer genug, weil ihm viele Grundlagen fehlen, die für seine Mitschüler selbstverständlich sind. „Ich lerne jeden Tag, ich bin nicht faul und den Hauptschulabschluss schaffe ich hundertprozentig“, ist Omar felsenfest überzeugt. Später ein guter Job – das ist seine Motivation. Nach mehreren Praktika, 15 Bewerbungen und einigen Gesprächen ist ihm ein Ausbildungsplatz zum Kfz-Mechatroniker sicher. Im September 2021 geht’s los.

„Angepasst, ohne sich zu verbiegen“

Auch die Rahmenbedingungen passen. Der frühere Jemenit kann in Markkleeberg wohnen bleiben, wo er seine Bezugspersonen und Freunde hat. Noch lebt er in der Wohngruppe, das Jugendamt hat ihm ein zusätzliches Jahr bewilligt. „Omar hat einen überzeugenden Antrag geschrieben, sie haben seine Zielstrebigkeit erkannt“, sagt Einrichtungsleiterin Alexandra Schwander. Dies sei einer von vielen Schritten auf dem Weg in die Selbstständigkeit gewesen.

Teamleiterin Anke Teubert ist eine von Omars wichtigsten Bezugspersonen. Sie ist ein bisschen zur zweiten Mutter geworden. Und sie ist voll des Lobes über ihren Schützling. „Er hat sich sehr schnell angepasst, ohne sich zu verbiegen“, erzählt sie. Schließlich seien zwei Kulturen aufeinandergeprallt. Was das Essen anbelangt, habe er sich arrangiert. Bei den insgesamt sechs Kindern und Jugendlichen zwischen drei und 18 Jahren stehen Nudeln auf der Beliebtheitsskala ganz oben. Nicht bei Omar. „Ich hasse Nudeln“, betont er. Reis mit Hühnchen in allen Variationen sind sein Lieblingsgericht. Als Muslim isst er kein Schweinefleisch und fastet im Ramadan – auch das war kein großes Problem. Omar sei mit seinem Fleiß, mit seinem Respekt vor den Erwachsenen und auch mit seiner Dankbarkeit für das, was er bekommt, ein Vorbild für die Kleineren, betont Anke Teubert. „Er kümmert sich um die Kinder und ist als Gruppensprecher ihr Sprachrohr.“

Ab und zu übermannt Omar das Heimweh. Und doch ist er angekommen. Weihnachten feiert er in der Kinderarche mit allen gemeinsam – auch wenn es dieses christliche Fest in seiner Religion nicht gibt.

Von Gislinde Redepenning