EnviaTel verlegt Glasfaser in Zöbigker

Markkleeberg

Der Telekommunikationsdienstleister EnviaTel sorgt derzeit in Markkleeberg für schnelles Internet und verlegt dafür seit Anfang September von der Straße „An der Harth“ beginnend entlang der Zöbigker- bis zur Hauptstraße leistungsstarke Glasfaserinfrastruktur. Den ansässigen Unternehmen und Gewerbetreibenden steht damit künftig ein Highspeed-Internet zur Verfügung, das je nach Bedarf Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde ermöglicht.

Der Anschluss der Straßenzüge in Markkleeberg für Industrie und Gewerbe ist eines von 350 Projekten der EnviaM-Tochter zum Ausbau des Glasfasernetzes, das in Mitteldeutschland in den nächsten fünf Jahren realisiert wird. „Nur mit schneller Glasfasertechnologie können unsere Unternehmen mit den Anforderungen der Digitalisierung Schritt halten“, begrüßt Oberbürgermeister Karsten Schütze ( CDU) den Breitbandausbau. Für die Stadt sei das ein wichtiger Standortfaktor, der entscheidend zur Wirtschaftlichkeit unserer Region beitrage.

Von Gislinde Redepenning