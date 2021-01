Markkleeberg

Im Stadtzentrum Markkleebergs geht es mit der Umsetzung des Ideenwettbewerbs zur Gestaltung der „Neuen Mitte“ planmäßig weiter. Zwei Bauabschnitte wurden erfolgreich fertiggestellt. Im Januar steht eine weitere Entscheidung an, die das Gesicht Markkleebergs künftig prägen wird.

Zwei Bauabschnitte planmäßig beendet

Der erste Bauabschnitt mit dem Ausbau der Rathausstraße zwischen Haupt- und Friedrich-Ebert-Straße, der Gestaltung des Kunstwinkels und dem Bahnhofsvorplatz war Mitte 2019 fertig. Im November letzen Jahres endete der zweite Bauabschnitt mit der Freigabe der sanierten Kreuzung Rathausstraße/ Friedrich-Ebert-Straße für den Straßenverkehr. In den kommenden Jahren sollen im Zuge der Innenstadtentwicklung mehrere freie Areale in Markkleebergs Zentrum bebaut werden, mit mehrgeschossigen Gebäuden, wie es sie vor dem zweiten Weltkrieg schon gegeben hat – die jedoch durch Kriegsschäden zerstört wurden und verschwunden sind.

Investor für Lumpsch-Platz gesucht

Nächstes Ziel ist der Lumpsch-Platz gegenüber der Rathausgalerie. Hier entstehen neue Wohn- und Geschäftshäuser mit Einzelhandel und Gastronomie sowie Tiefgaragen, die Stadt steht im Auswahlverfahren für potenzielle Investoren. Zwei Bewerber sind übrig geblieben, sie sollen sich im Januar den Stadträten vorstellen. „Beide haben sehr gute Konzepte vorgelegt“, erklärt Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Während die Dezember-Zusammenkunft des Stadtrates wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist und Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst wurden, wolle man im Januar zusammenkommen. Denn eine Entscheidung dieser Tragweite könne nur in einer gemeinsamen Sitzung getroffen werden, findet der OBM.

So ähnlich könnte es auf dem Lumpsch-Platz einmal aussehen. Die Zeichnung stammt aus dem Siegerentwurf des Ideenwettbewerbs für die Gestaltung der Neuen Mitte. Quelle: André Kempner

Wohn- und Geschäftshäuser mit Tiefgaragen

In den nächsten Jahren werden auf weiteren Entwicklungsflächen Wohn- und Geschäftshäuser entstehen, mit Einzelhandel und Gastronomie, wegen der prekären Parkplatzsituation in der Innenstadt ebenfalls mit Tiefgaragen. Das betrifft unter anderem das Areal zwischen Bahnhof und Eisenbahnlinie sowie eine Lücke im Bereich der S-Bahn-Brücke, die derzeit als Fahrradabstellplatz genutzt wird. Der solle auf jeden Fall erhalten bleiben, eventuell im Form einer in den künftigen Neubau integrierten Fahrrad-Garage. Passen würde an dieser Stelle ein Fahrrad-Geschäft mit Verkauf und Service für Pedalritter, schlägt Schütze vor.

Temporäre Blühwiese für Insekten

Für den Platz neben dem Domizil der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) in der Rathausstraße 26, dem Eckgrundstück an der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße, wo im Zuge der Kreuzungssanierung ein paar Fahrradbügel aufgestellt worden sind, gibt es eine Interimslösung. Nach der Beräumung von Müll und Schutt sind die Voraussetzungen für das Anlegen einer bunten Blühwiese geschaffen worden. Bis voraussichtlich 2024 oder 2025 sollen Insekten in den warmen Monaten hier Nektar in Hülle und Fülle finden.

Eine alte Postkarte zeigt die frühere Bebauung auf dem Eckgrundstück neben dem WBG-Domizil. Hier befand sich ein Postamt. Quelle: privat

Hierhin könnte auch einmal die Stadtbibliothek umziehen. „Das wäre ein idealer Standort mitten im Zentrum, darüber muss aber noch diskutiert werden“, so der OBM. Vor dem Zweiten Weltkrieg stand auf dem Grundstück bereits ein mehrgeschossiger, imposanter Bau mit Postamt und Gastwirtschaft und noch höher als der WBG-Wohnsitz.

Bis alle Ideen und Planungen umgesetzt sind, werden noch zehn bis 15 Jahre ins Land ziehen. Auch die Ausgestaltung der Freiräume steht noch im Programm. Im Bahnhofsumfeld soll noch mehr Begrünung und Kunst im öffentlichen Raum, so wie im Kunstwinkel in der Rathaus-/Ecke Südstraße schon umgesetzt, für ein angenehmes Ambiente sorgen. „Wir sind mit der Entwicklung noch lange nicht am Ende“, verspricht Karsten Schütze.

Von Gislinde Redepenning