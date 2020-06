Es ist vollbracht: Steinerlebnisplatz feierlich eröffnet

Markkleeberg

Der neue Steinerlebnisplatz, ein Findlingsgarten mit sechs Stationen zum Spielen, Planschen und Toben für kleine Abenteurer und große Erholungssuchende, wurde am Donnerstag nach acht Monaten Bauzeit feierlich eröffnet. In exponierter Lage zwischen dem Markkleeberger und dem Störmthaler See nahe der Kanuparkschleuse lädt das rund 2000 Quadratmeter große Areal seit Donnerstag offiziell ganzjährig und kostenfrei ein.

Aktive Erholung zwischen den Seen

„Das ist ein besonderer Tag für die gesamte Region“, erklärte Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). „Wir haben eine neue touristische Attraktion für Familien mit Kindern bekommen, die man erlebt haben muss. Rund ums Wasser ist mehr möglich als Baden und Sonnen.“

Begeistert zeigte sich auch Landrat Henry Graichen ( CDU). „Unter einem Steinerlebnisplatz habe ich mir eine Ansammlung von aufgestellten Steinen vorgestellt, versehen mit Tafeln voller Erklärungen, durch die man sich hindurchkämpfen muss“, gab er zu. „Hier stehen jedoch die Themen Geologie und Erdgeschichte mit aktiver Erholung im Einklang.“ Die Eröffnung gebe dem Tourismus gerade in der schwierigen Corona-Krise im Landkreis Schwung, vor allem Grimma und Markkleeberg, die in den Vergangenheit jährlich über 100 000 Übernachtungen verbucht haben.

Kanupark- und Sportbadchef Christoph Kirsten (links) und Bernd Walther haben definitiv eine Affinität zum Wasser. Sie testen das sprudelnde Nass. Quelle: Gislinde Redepenning

Sechs Stationen zum Klettern und Planschen

Zum Spielspaß gehören Kletterfelsen und Kletterbaum, ein Matsch- und Wasserspiel zum Planschen, ein Bachlauf, den man mit einer Brücke oder am schaukelnden Seil überqueren kann, einen Flachwasserbereich, um die Füße ins kühle Nass baumeln zu lassen, und natürlich der große Fossiliensandkasten, in dem angehende Archäologen buddeln und allerhand entdecken können.

Auch an die Bergbaugeschichte wird erinnert. Leichtes Lernen klappt ganz nebenbei, Wissenswertes zu den Gesteinen gibt es in überschaubarer Dosierung. Wer mehr erfahren will, kann sich entlang des nahen Geopfades informieren. Auch Schulklassen sind willkommen, so Manfred Haupt, Vorsitzender des Vereins für Erdgeschichte im Südraum Leipzig, dessen Mitglieder das Projekt fachkundig begleitet und für die Hintergrundinfos über die Steinzeugen gesorgt haben. Mit eindrucksvollen Stücken aus verkieseltem Holz, die Markkleeberg nicht mehr besitzt, hat die Gemeinde Großpösna unbürokratisch ausgeholfen.

Hauptamtsleiter Daniel Strobel aus Großpösna mit dem versteinerten Holz, das seine Gemeinde beigesteuert hat. Quelle: Gislinde Redepenning

EGW hat das Projekt realisiert

Die Idee zum Steinerlebnisplatz schlummerte schon viele Jahre in den Schubladen, realisiert wurde das Projekt dank der Initiative der Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen (EGW). Zahlreiche Unternehmen aus der Region waren daran beteiligt. Die Planung lag beim Ingenieurbüro IBB aus Markkleeberg. Die Durchführung oblag der TBS Baugesellschaft aus Fuchshain. „Man merkt deutlich, dass hier nicht nur mit handwerklichem Können und Geschick, sondern auch mit viel Herzblut gearbeitet wurde“, lobte der OBM. Das Vorhaben kostete rund 163 000 Euro, die Leader-Förderung liegt bei 97 500 Euro.

Ideen „mit den Augen geklaut“

Der neue Steinerlebnisplatz im Überblick auf der Tafel am Eingang. Quelle: Gislinde Redepenning

EGW-Geschäftsführer Claus Mann blickte zurück in die Entstehung des ungewöhnlichen Projekts. Mitarbeiter Bernd Walther sei in ganz Europa unterwegs gewesen, um „mit den Augen Ideen zu klauen“. Eine biologische Baubegleitung habe dazugehört, Eidechsen wurden über die Klappbrücke in eine neues Areal umgesiedelt. Beim Bau stand Nachhaltigkeit ganz oben an. Die Bohlen für bewegliche, wasserführende Elemente wurden ebenso wie Sitzflächen aus dem Holz aus einer Eiche hergestellt, die ein Sturm am Cospudener See gefällt hatte. Die stufenförmig angelegten Sitzsteine aus Granit sind die alten Borde aus der inzwischen sanierten Friedrich-Ebert-Straße. Sie geben den Blick auf den Fossiliensandkasten frei – hier lugt der Kopf des legendären 1908 in Wyhra gefundenen Mammuts von Borna beinahe naturgetreu nachgebaut aus dem Sand.

Von Gislinde Redepenning