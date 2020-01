Markkleeberg

Es wird wieder dunkler in Markkleeberg. In diesen Tagen werden sowohl die Weihnachtsbäume als auch die Beleuchtungen abgebaut. Nicht nur Kinder haben sich über die besinnliche Illumination gefreut.

Bunt oder dezent? Geschmäcker gehen auseinander

Adventszeit ist Dekorationszeit. Doch was die einen freut, nervt die anderen. Der eine liebt ein bunt blinkendes Weihnachtswunderland, der andere setzt auf dezente Gestaltung. Dass die Geschmäcker auseinander gehen, zeigte sich im Rahmen der Dezember-Sitzung des Stadtrates, als von einer Volksvertreterin das leuchtende Blau der 19 LED-Segel kritisiert wurde, die auf einer Länge von rund einem Kilometer in der düsteren Jahreszeit für eine winterliche Erleuchtung sorgten. Sie verschwinden bis zum nächsten Dezember. Acht illuminierte Überspannungen mit 24 großen Gestaltungselementen wie Sterne und Bögen aus 1200 LEDs schmückten die „Neue Mitte“, auch sie werden eingelagert.

Sechs Bäume schmückten die Stadt

Die Abbau-Arbeiten würden aufgrund der Vielzahl an Aufgaben wohl nicht an einem Tag geschafft, vermutet Stadtbeleuchter Thomas Kaplinski. Immerhin standen in Markkleeberg und den Ortsteilen sechs Weihnachtsbäume. Auf dem Kirchplatz in Wachau, auf der Koburger Straße/An der Waage, in der Cröbernschen Straße in Gaschwitz, auf dem Rathaus- und dem Bahnhofsvorplatz begeisterten die sieben Meter hohen Prachtexemplare. Da die Bäume über die öffentliche Straßenbeleuchtung illuminiert werden, gab es in Markkleeberg-Ost keinen. Dort kann erst nach dem Ausbau des Schillerplatzes festlich geschmückt werden. Organisiert wurden die Bäume vom Tiefbauamt, den Abbau übernimmt der Bauhof. Montage und Demontage der Beleuchtung liegt in den Händen der Leipziger Firma Licht und Kraft.

Von Gislinde Redepenning