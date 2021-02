Markkleeberg

Brandgeruch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Großstädteln war die Ursache dafür, dass die Freiwillige Feuerwehr Markkleeberg am frühen Montag Nachmittag gegen 14.30 Uhr alarmiert worden ist.

Mann liegt hilflos in der Wohnung

Weil sich in der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss auf Schellen und Klopfen nichts rührte, brachen die Kameraden die Tür auf – und fanden den Mieter (65) hilflos am Boden liegend. Er war gestürzt und konnte sich nicht mehr bewegen. Deshalb war das Essen des Mannes auf dem Herd angebrannt und hatte für die gefährliche Rauchentwicklung gesorgt. Der verletzte Markkleeberger wurde mit dem Rettungsdienst in ein Leipziger Krankenhaus transportiert. Die Straße war während des Einsatzes voll gesperrt.

Einsätze 2021 stark angestiegen

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Markkleeberg hätten allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres schon mehr als 40 Einsätze absolviert, berichtete Mario Preller. Das sei im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um circa 50 Prozent. Nur ein Grund sei der strenge Wintereinbruch mit dem Entfernen von Eiszapfen und der Hilfestellung bei der Gefahr von Dachlawinen. Auch technische Hilfeleistungen, Tragehilfen und andere Einsätze hätten massiv zugenommen.

Von Gislinde Redepenning