Experten informieren über Lage an der Seen-Schleuse

Großpösna/Markkleeberg

Eine digitale Info-Veranstaltung zu den Hintergründen der kurzfristigen Bauarbeiten am Störmthaler Kanal sowie zu den Problemen an der Schleuse zwischen dem Störmthaler und dem Markkleeberger See stehen am Donnerstag, 15. April, von 17 bis 18 Uhr auf dem Plan. Experten der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) und des Landratsamtes des Landkreises Leipzig würden über die „Maßnahmen zur Gefahrenabwehr“ sprechen, heißt es in einer entsprechenden Ankündigung. Ebenfalls teilnehmen werden Großpösnas Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) und Claus Mann, Geschäftsführer der Wachauer Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie berichtet, waren an der Schleuse zwischen dem Störmthaler und Markkleeberger See Risse entdeckt worden, woraufhin beide Seen für die Nutzung gesperrt wurden. Nun soll über den Stand der Bauarbeiten rund um die Schleuse und die derzeit geltenden Nutzungseinschränkungen an beiden Seen informiert werden. Später stünden die Fragen der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt, kündigte Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel an.

Links auf der Homepage

An der Info-Konferenz, die auf der Plattform Zoom stattfindet, können laut Strobel bis zu 100 Personen direkt teilnehmen. Das kurzfristige Informationsangebot richte sich in erster Linie an die Bürgerinnen und Bürger in Großpösna und Markkleeberg sowie die Nutzer der beiden Seen. Der Link zur Veranstaltung soll am Donnerstag auf der Startseite der Gemeinde-Homepage unter www.grosspoesna.de zu finden sein. Die Digital-Veranstaltung soll zusätzlich live auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde gestreamt werden und dort auch noch nachträglich aufrufbar sein. Auch dieser Link stehe dann auf Großpösnas Homepage. Zuhörende können ihre Fragen im Chat der Zoom-Konferenz oder über die Chatfunktion im Youtube-Livestream stellen.

Von Olaf Barth