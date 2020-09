Markkleeberg

Die FDP Markkleeberg hat einen neuen Vorstand. Der bisherige Vorsitzende Olaf Winne wurde einstimmig wieder gewählt. Stellvertreter ist Kay Kolhaw. Die neue Schatzmeisterin heißt Cornelia Ngotsé. Sie löst Klaus Schönefeld nach fast 30 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit ab. In den Beirat kamen Anja Jonas, Matthias Plum, Markus Handloik und Stephan Mielsch.

Mehr Vielfalt durch neue Mitglieder

„Nachdem die FDP Markkleeberg sich vor der Kommunalwahl 2019 neu aufgestellt hat und sich konstruktiv und engagiert im Stadtrat einbringt, wird der neue Vorstand die inhaltliche Arbeit weiter vorantreiben“, kündigt Parteichef Winne an. „Wir haben nach der Kommunalwahl einige neue Mitglieder begrüßen dürfen und damit mehr Sachverstand und Vielfalt gewonnen. Der neue Vorstand trägt dem Rechnung und wird in weiteren Themengebieten die Arbeit im Stadtrat und in den Gremien unterstützen“, so Winne weiter.

Antrag zum Thema Digitalisierung

In die Debatte um den Doppelhaushalt 2021/2022 wollen sich die Liberalen als nächstes intensiv einbringen. In der Stadtratsfraktion mit der CDU macht sich die FDP für die Digitalisierung in den Bereichen Verwaltung, Bildung und Verkehr stark. Darüber hinaus engagieren sich die Freidemokraten laut Winne für die Weiterentwicklung bürgerfreundlicher und effizienter Dienstleistungen des Rathauses, die Fortschreibung eines ausgeglichenen Haushaltes und die Entwicklung Markkleebergs zur familien- und unternehmerfreundlichen Stadt.

Von Gislinde Redepenning