Fachmesse für Jäger, Angler und Sportschützen lockt mit Sonderschauen und Vorführungen

Leipzig

Die „Jagd und Angeln“ auf dem Agra-Messegelände startet am heutigen Freitag mit einem dreitägigen umfangreichen Produkt- und Ausrüstungssortiment von mehr als 283 Ausstellern in den Hallen und im Freigelände, sowie mit vielfältigen Informationen und Neuigkeiten für die Fachwelt und das interessierte Publikum. Rund 30 000 Besucher werden jeweils zwischen 9 und 18 Uhr erwartet.

Traditionelles und modernste Technik

Tradition trifft auf Technik, das gilt für das neueste Know-how aus der Waffen- und Optikbranche ebenso wie für modernes Zubehör und Köder, die den Angelfreunden vorgestellt werden. Experten und Gleichgesinnte tauschen sich beim Jagdforum mit vielen spannenden Vorträgen aus. Auch Angler und Fischer können Referenten zu den verschiedensten Themen lauschen. So erfahren sie beispielsweise alles über Köder, die man in Irland, Norwegen, Island und Südamerika verwenden sollte, sowie Wissenswertes über Taktik und Technik, um Zander, Hecht, Barsch oder Karpfen an den Haken zu bekommen.

Mitteldeutsche Fuhrmannstage

Sonderschauen und Vorführungen runden das vielfältige Messeprogramm ab. Für Spannung sorgen die 23. Mitteldeutschen Fuhrmannstage. Sie stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen der Sachsenmeisterschaft der Holzrücker. Dazu werden Teilnehmer aus ganz Mitteldeutschland, aus Bayern und der Tschechischen Republik erwartet. Etwa 40 Kaltblüter zeigen ihre Fähigkeiten.

Lecker und wertvoll

In der Showküche dreht sich alles um regionale Produkte, Fisch aus heimischen Gewässern und Fleisch aus dem sächsischen Wald. Ziel ist, auf Alternativen zu Produkten den Tiefkühltruhen der Supermärkte und aus konventioneller Tierhaltung aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, was für tolle Gerichte und Rezepte sich mit heimischem Fisch oder Wild zaubern lassen.

Wild Grill Meisterschaft

Das Grill-Spektakel um Fleisch von Wild und Fisch feierte mit 14 Teams und vielen begeisterten Zuschauern 2018 als erste Sächsische Wild Grill Meisterschaft eine gelungene Premiere und geht dieses Jahr in die nächste Runde. Unter dem Motto „Verrückt auf Wild“ werden den Besuchern neue Wege in der Zubereitung von regionalem Wildbret und Fisch aufgezeigt. Tipps rund ums Grillen gibt es dazu.

Vierbeiner sind wichtige Jagdhelfer

Auch für den vierbeinigen Jagdbegleiter hat die Messe viel zu bieten. Neben Ausstellern für Jagdhundebedarf gibt es in der Jagdhundearena zahlreiche Präsentationen verschiedener Hunderassen. Denn die Bedeutung eines Jagdhundes als vierbeiniger Partner für eine waid- und tierschutzgerechte Jagd ist seit Jahrhunderten unbestritten. In der Nachsuche von verletztem Wild, bei der Baujagd auf den Fuchs oder bei Stöberjagden auf Wildschwein, Reh und Hirsch sind Draht- und Kurzhaar, Spaniel und Teckel, Beagle oder Terrier unersetzliche Helfer.

Mitarbeitern des Forstbezirks über die Schulter schauen

Der Sachsenforst bietet neben Einblicken in eine Palette interessanter Themen auch Mitmachangebote für Kinder. Im Außenbereich können alle Interessierten den Ausbildern und Lehrlingen des Forstbezirkes Leipzig bei der Herstellung von Drückjagdböcken über die Schulter schauen. Mit Hilfe eines Bandsägewerkes wird durch Dürre oder Borkenkäfer angefallenes Holz zu fertigem Baumaterial zurechtgeschnitten und dann von den Lehrlingen zu den Hochsitzen verbaut. Die braucht man im Forstbezirk Leipzig, denn die Schwarzwildbejagung ist durch die drohende Schweinepest und die in den städtischen Bereich vorgedrungenen Wildschweine wichtiger denn je.

Täglich ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Informationen stehen im Internet unter www.jagd-und-angeln.de.

Von Gislinde Redepenning