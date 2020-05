Touren auf Seen wieder möglich

Markkleeberg

An diesem Wochenende dürfen die Fahrgastschiffe MS Markkleeberg, MS Wachau und MS Störmthal wieder mit Passagieren in See stechen – natürlich unter Beachtung besonderer Auflagen und mit angepassten Fahrplänen.

Sonderfahrplan gilt unter Vorbehalt

Nach dem aktuellen Sonderfahrplan werden nur die Anlegestellen „Seepromenade Markkleeberg“, „Auenhainer Bucht“ und „Lagovida“ angefahren. So starten von der Seepromenade in Markkleeberg täglich einstündige Rundfahrten um 11, 12.30, 14 und 15.30 Uhr. Für Rundfahrten samt Passage durch die Kanuparkschleuse, mit Beginn in der „Auenhainer Bucht“ oder ab „Lagovida“ gilt der Fahrplan 2020, einzusehen im Internet unter www.personenschifffahrt-leipzig.de.

Anzeige

Mund-Nase-Schutz ist Pflicht

An Bord müssen alle Gäste einen Mund-Nase-Schutz tragen und dürfen diesen lediglich am eigenen Sitzplatz abnehmen. An einem Tisch dürfen – sofern er nicht reserviert oder abgesperrt ist – nur zwei verschiedene Hausstände Platz nehmen. Auch der Ein- und der Ausstieg sind geregelt. Es ist jeweils die rechte Seite der Wege zu benutzen. Ein Abstand von 1,50 Metern zum nächsten Gast ist nicht nur an Bord, sondern schon beim Warten an der Seepromenade Pflicht. Dadurch kann sich die Abfahrt verzögern. Da sich die maximale Personenzahl auf den Schiffen reduziert hat, könnte es passieren, dass Fahrgäste erst bei der nächsten Runde mitdürfen.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Gislinde Redepenning