Fahrradkirche Zöbigker erhält Ikone

Feierliche Momente erlebten die Teilnehmer einer ökumenischen Pilgerandacht vor der Fahrradkirche Zöbigker, in deren Verlauf Künstlerin Heike Fischer-Uhlemann eine von ihr gemalte Ikone – ein Heiligenbild – enthüllte.

Traditionelles Pilgern muss ausfallen

„Der Frühling zieht uns nach draußen und begeistert uns“, begrüßte Pfarrerin Kathrin Bickhardt-Schulz die Teilnehmer der Andacht. Die fand am Himmelfahrtstag – anders als sonst – nicht im Kirchenschiff, sondern coronabedingt unter freiem Himmel vor dem kleinen Gotteshaus statt. Auch das traditionelle Pilgern fiel in diesem Jahr aus. Auf dem Weg waren die Gläubigen dennoch – in Gedanken.

Der Mensch will mal raus

Besinnliche und humorvolle Worte zum Pilgern fand der katholische Pfarrer Andreas Martin. Zum Pilgern gehöre die menschliche Abenteuerlust: „Wir wollen mal raus. Es steckt etwas in uns, das wir hinaus wollen.“ So erkläre sich auch die Herkunft des Wortes „Pilgern“. Es basiere auf dem lateinischen Verb „pergere“ („über den eigenen Acker hinausgehen“). „Das Staunen steht am Beginn der Menschwerdung, das wusste schon Aristoteles. Staunen über die Vielfalt der Menschen, Kulturen und Religionen. Die eigene Lebenswelt verlassen und das Sein begrüßen. ,Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch richtig gewesen‘, meinte Goethe. Zeitgenosse Johann Gottfried Seume fand: ,Es ginge vieles besser, wenn man mehr ginge‘. ,Ich bin dann mal weg‘, heißt es ganz lapidar bei Hape Kerkeling. Christen pilgern, um die Wurzeln des Glaubens zu erleben; um die christliche Botschaft hinauszutragen“, sagte Martin.

Heiligenbild entsteht im Kloster

„Auch Glaube braucht Bilder“, ergänzte Pfarrerin Bickhardt-Schulz: „Im geistlichen Sinne ist die Ikone eine Botschafterin des Glaubens“, baute die Geistliche eine Brücke zur Übergabe des Heiligenbildes, entstanden im Franziskanerinnenkloster Heiligenbronn. „ Ikone bedeutet im Altgriechischen ,Bild‘ oder ,Abbild‘. Man spricht von ,eine Ikone schreiben‘“, erläuterte Fischer-Uhlemann. Dabei handele es sich um feste ikonografische Vorlagen, Urbilder. „Ich habe die Gottesmutter von Jaroslawl mit dem Jesuskind im Arm dargestellt. Sie strahlt Anmut und Stärke aus. Zeigt die innige Bindung von Mutter und Kind.“

Helfer in schwierigen Zeiten

Dass Ikonen auch Bilder für die Seele, Helfer in schwierigen Zeiten sein können, hat die Künstlerin aus Markkleeberg unlängst selbst erfahren: „Unserer Familie hat meine Ikone in einem Krankheitsfall heilende Kraft gegeben. Ich finde es schön, dass die Ikone nun in der Zöbigker Fahrradkirche hängen wird“, sagte Fischer-Uhlemann. Besucher der stabilisierten Ruine, die bei Rad-Touristen sehr beliebt ist, könnten ihre eigene Andacht halten und Stärke erfahren, „wenn sie sich weiter auf den Weg begeben“.

