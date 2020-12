Markkleeberg

Seit die Martin-Luther-Kirchgemeinde 2006 das Projekt „Fahrradkirche Zöbigker entsteht aus einer Ruine“ ins Leben gerufen hat, um die abgebrannte Dorfkirche mit ihrem Außengelände in einen Ort der Besinnung, der Begegnung und der Kommunikation zu verwandeln, ist viel passiert.

Noch fehlen 2000 Euro

Die rührigen Mitglieder der AG Fahrradkirche ruhen sich jedoch nicht auf ihren Erfolgen aus. Noch für den Dezember haben sie sich ein ehrgeiziges, aber durchaus machbares Ziel gesetzt – sie wollen 10 000 Euro an Spenden sammeln. „Das Geld wird gebraucht, damit wir Fördermittel des Sächsischen Oberbergamtes in Höhe von rund 463 000 Euro bekommen“, erklärt Aaron Büchel-Bernhardt. Turm, Foyer, Fenster, Pilgerstube, Elektrik und Freianlagen könnten damit innerhalb von zwei Jahren fertiggestellt werden. „Das wäre wunderbar. Die ersten Gespräche mit Politik, Unternehmen, Stiftungen und Einzelpersonen sind geführt“, so der Schatzmeister der AG weiter. Seinen Dank richtet er an die Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land der Sparkasse Leipzig und an die Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg, die bereits jeweils 4000 Euro beigesteuert haben.

Zwei Postkartenmotive zur Auswahl

Auch kleine Beträge sind willkommen. So wurde anlässlich der Neuweihe der historischen Glocke von 1785 Mitte September eine Postkarte des mit einem Membrandach gedeckten Gotteshauses und acht Szenen der spannenden Entwicklung vom Bau um 1400 über Stationen in der Gegenwart bis hin zu einem Blick in die Zukunft erstellt. Sie ist für den Preis von 1,50 Euro zu haben, im Pfarramt der Martin-Luther-Kirchgemeinde in der Pfarrgasse 27, oder in der Tourist-Information in der Rathausstraße 22. Aktuell gibt es auch ein Motiv mit einem Weihnachtsgruß und der leuchtenden Kirche in der Nacht.

Von Gislinde Redepenning