Fantasievolle Masken und wildgewordene Schwarzkittel beim Karneval in Markkleeberg

Markkleeberg

„Oetzsch-Gautzsch helau – stell’ Deine Maske zur Schau!“ hieß es am Samstagabend im Großen Lindensaal. Der Markkleeberger Carnevals Club (mcc) hatte zum Faschingsauftakt geladen und allerlei närrisches Volk war zu bestaunen. Hingucker im Saal und auf der Bühne – die vielen venezianischen Gesichtsmasken und Kostüme. „Carnevale di Markkleeberg“? Da können sich die Venezianer noch was abgucken! Allein die Eröffnung – was für eine Augenweide. Gehüllt in bodenlange, glänzende Umhänge und ausladende Kleider bezauberte eine mcc-Tanzgruppe mit einem Reigen.

Moderatoren Coni und Didi führen durchs Programm

Fantasievoll auch die Maskerade von Coni ( Geß) und Didi (Kretschmer) – den beliebten Moderatoren. „Alles selbst gebastelt und geschneidert“, zeigte Coni auf ihre farbenfrohe Kostümierung. Sehen lassen konnten sich auch viele andere Narren. Ihre Freude an der Maskerade stellten Cathleen und Steffen mit mexikanischer Totenmaske samt schaurig schöner Gesichtsbemalung zur Schau. Und was trug Marco als arabischer Ölscheich? Lange Robe, Kopfbedeckung und diverse Ringe mit Dollar-Zeichen. Einen imposanten Rückenpanzer schleppte Christoph als Riesenschildkröte „Turtle“ durch die Faschingsnacht. In Ameisenkostümen waren Uwe, Ulf und Andreas zu bewundern. „Wir sind ehemalige Markkleeberger, wohnen jetzt in Brandenburg und Nordsachsen und treffen uns regelmäßig zum Fasching in der alten Heimat“, erzählten die Drei. Spaß mache ihnen immer das gesamte Programm.

Schädderlinge, Schrappnelle und Lädy-Knaller

Und auch 2020 legten sich kleine und große Karnevalisten ordentlich ins Zeug. Die mcc-Kinderflöhe begeisterten ihr Publikum genauso wie die „Mamas“, die „Schmädderlinge“, die „Schrappnellen“, die Pleiße-Stepper, die „Lädy-Knaller“ oder Didi mit seiner selbstkreierten Hitparade. Erstmals dabei: „Die Aronas“ – die neue mcc-Kapelle. Alle Clubmitglieder hatten sich das Spielen von Gitarre, Akkordeon, Trommel oder Trompete selbst beigebracht. Das konnte sich hören lassen!

Büttenredner Arnd Förster trat als Eule auf. Quelle: André Kempner

Wird Greta uns auch das Bier verbieten?

Alljährlich mit Spannung erwartet: Die beiden Büttenredner! Kostümiert als Eule, dem mcc-Maskottchen, hatte Vize-Präsident Arnd Förster schnell die Lacher auf seiner Seite. Sein aktuelles Hauptthema – der Umweltschutz mit Steilvorlage für Greta: Im Bier sei nämlich Kohlendioxid versteckt. „Das hat Greta noch nicht entdeckt. Sie würde uns glatt das Bier vermiesen und wir müssten Karneval mit Wasser genießen.“ Lokalpolitisch zog Stefan Geß vom Leder. Schwerpunkt – Markkleeberg und sein tierisches „Bevölkerungs“-Wachstum. „ Markkleeberg hat weiteren Zuwachs aufzuweisen – die Schwarzkittel Parks und Wiesen zerbeißen. Selbst eine Drückjagd brachte keine Fortuna. Die sind ja nicht dumm und stehen nur so da. Ich glaube wir lösen das Problem mit der Sau – einen Elektrozaun plant und ab zum Bau“, lautete der praktische Rat an den Rat. „Doch jetzt lasse ich dem Fasching seinen Lauf und hoffe, ihr seid heut weiter gut drauf“. Na, und ob: Immer wieder ertönte der Schlachtruf „Oetzsch, Gautzsch, Helau!“ fröhlich durch den Lindensaal.

Von Ingrid Hildebrandt