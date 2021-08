Markkleeberg

Das war zu erwarten: Mit Beginn der Sommerferien hat der Ansturm auf die Freizeitanlagen am Markkleeberger See eingesetzt – und das nicht nur an den ersten beiden Wochenenden. Ganz hoch im Kurs stehen dabei das Wildwasser-Rafting, der Kletterpark und die Adventure-Golfanlage. Zwar müssen Freunde der Auenhainer Rinne ob der 45 Euro für eine Rafting-Tour tiefer in die Tasche greifen, doch dafür gibt’s zweieinhalb Stunden Action bei der Schussfahrt durch Fluten und Wasserwalzen.

Mittwochs ist „Happy Rafting Day“

Etwas günstiger ist der Spaß jeweils mittwochs. „Das ist unser wöchentlicher ‚Happy Rafting Day‘“, erläutert Annett Commichau, die sich um das Marketing der kommunalen Freizeitanlagen am Markkleeberger See kümmert. „Mittwochs ist das wilde Abenteuer schon für 39 Euro zu erleben.“ Allerdings sei Rafting kein Spaß für jedermann. „Wer dabei sein will, muss schwimmen können und mindestens zwölf Jahre alt sein“, schränkt Annett Commichau ein.

Wer es etwas ruhiger mag, der kann seine Begeisterung fürs nasse Element beim Wellensurfen unter Beweis stellen oder einen Kurs in der Kajak-Schule absolvieren. Auch der Kletterpark und die Golfanlage sind auf viele Besucher eingestellt. Der Kletterpark ist werktags von 11 bis 19 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 19 Uhr geöffnet, die Golfanlage täglich von 11 bis 18 Uhr.

Buchungen unter www.kanupark-markkleeberg.com und www.kletterparkmarkkleeberg.de

Von Rainer Küster